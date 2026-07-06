టాస్‌ గెలిచిన హైదరాబాద్‌ ఇ-చాంపియన్స్‌

టీజీ20 లీగ్లో భాగంగా సోమవారం ఉప్పల్ వేదికగా హైదరాబాద్ ఈ చాంపియన్స్, అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్ తలపడుతున్నాయి. టాస్ గెలిచిన హైదరబాద్ ఇ-చాంపియన్స్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. ఆడిన ఆరింటిలోనూ విజయాలు సాధించిన హైదరాబాద్ ఇ-చాంపియన్స్ 12 పాయింట్లతో పట్టికలో టాప్లో కొనసాగుతోంది.
మరోవైపు నల్గొండ నైట్స్ ఆరు మ్యాచ్ల్లో నాలుగు విజయాలతో 8 పాయింట్లతో పట్టికలో మూడో స్థానంలో ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి నల్గొండ నైట్స్ రెండో స్థానానికి చేరుకోవాలని భావిస్తుండగా, హైదరాబాద్ ఇ-చాంపియన్స్ మాత్రం తమ చివరి మ్యాచ్లోనూ గెలిచి గ్రూప్ టాపర్గా నిలవాలని భావిస్తోంది.
తుదిజట్లు:
నల్గొండ నైట్స్: జశ్వత్ మోతే, గౌరవ్ రెడ్డి, పి నితీష్ రెడ్డి, రాహుల్ బుద్ధి (కెప్టెన్), అనికేత్ రెడ్డి, హర్షవర్ధన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), అర్ఫాజ్ అహ్మద్, దివేష్ సింగ్, ఇల్యాన్ సతాని, ఏలగాని వరుణ్ గౌడ్, శరణు నిశాంత్
హైదరాబాద్ ఇ చాంపియన్స్: అభిరత్ రెడ్డి (కెప్టెన్), వికాస్ రెడ్డి , వైష్ణవ్ రెడ్డి (వికెట్ కీపర్), గడుగు గణేష్ న్విత్ రెడ్డి, ప్రణవ్ వర్మ, పి అరవింద్, అజయ్ దేవ్ గౌడ్, దేవ్ మెహతా, అఖిల్ రాథోడ్, షణ్ముఖ అశ్విన్