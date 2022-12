Rishabh Pant- Car Accident- Pray For Speedy Recovery: టీమిండియా యువ బ్యాటర్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ త్వరగా కోలుకోవాలని దిగ్గజ ఆటగాడు వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌ ప్రార్థించాడు. పంత్‌కు ప్రాణాపాయం తప్పిందన్న లక్ష్మణ్‌ త్వరగా కోలుకో చాంపియన్‌ అంటూ 25 ఏళ్ల ఈ వికెట్‌ కీపర్‌ను ఉద్దేశించి ట్వీట్‌ చేశాడు. కాగా శుక్రవారం ఉదయం రిషభ్‌ పంత్‌ ప్రయాణిస్తున్న కారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన విషయం తెలిసిందే.

ఉత్తరాఖండ్‌(రూర్కీ) నుంచి ఢిల్లీ వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన చేసుకుంది. డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు పూర్తిగా కాలిపోయింది. అయితే, పంత్‌ ముందే కారు నుంచి దూకేయడంతో ప్రాణాలతో బయటపడగలిగాడు.

కానీ, ఈ క్రమంలో అతడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో పంత్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. త్వరగా కోలుకోవాలంటూ పెద్ద ఎత్తున ట్వీట్లు చేస్తుండటంతో #RishabhPant ట్రెండ్‌ అవుతోంది.

లక్ష్మణ్‌ ట్వీట్‌ ద్వారా..

ఈ క్రమంలో జాతీయ క్రికెట్‌ అకాడమీ హెడ్‌ వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌ ఈ మేరకు బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ అందించాడు. ‘‘పంత్‌ కోసం ప్రార్థిస్తున్నా. దేవుడి దయ వల్ల అతడు ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు’’ అని లక్ష్మణ్‌ ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నాడు.

Praying for Rishabh Pant. Thankfully he is out of danger. Wishing @RishabhPant17 a very speedy recovery. Get well soon Champ.

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 30, 2022