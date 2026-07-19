Photo Credit: ESPN Twitter
భారత టాప్ షట్లర్ పీవీ సింధు చరిత్ర సృష్టించింది. జపాన్ ఓపెన్ సూపర్-750 టోర్నీ విజేతగా పీవీ సింధు నిలిచింది. ఆదివారం జరిగిన మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లో సింధు 21-17, 21-17తో అకానె యమగూచిపై రెండు వరుస గేముల్లో విజయం సాధించింది. కాగా సింధుకు ఇదే తొలి జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్ కావడం విశేషం.
సింధుకు ఇదే తొలి జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్ కాగా భారత్ తరఫున జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్ గెలిచిన తొలి క్రీడాకారిణిగా ఆమె రికార్డులకెక్కింది. కొంతకాలంగా సరైన ఫామ్లేమితో సతమతమవుతున్న సింధు 19 నెలల తర్వాత ఒక మేజర్ టోర్నీ టైటిల్ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది.తొలి గేమ్ ఆరంభంలో సింధుకు యమగూచి గట్టిపోటీనిచ్చింది. చెరో పాయింట్తో నువ్వా నేనా అన్నట్లు సాగారు. కాని చివర్లో ఫుంజుకున్న సింధు వరుస పాయింట్లు సాధించి తొలి గేమ్ను గెలుచుకుంది.
ఇక రెండో గేమ్ ఆరంభం నుంచే పీవీ సింధు దూకుడు ప్రదర్శించడంతో యమగూచి వద్ద సమాధానం లేకుండా పోయింది. జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్ పోరుకు ముందు యమగూచిపై సింధు రికార్డు అంతంతమాత్రంగానే ఉంది. ఈ ఏడాది జపాన్ ఓపెన్కు ముందు మూడుసార్లు తలపడితే ఇందులో రెండుసార్లు యమగూచినే విజయం సాధించింది. మలేషియా ఓపెన్లో యమగూచి మధ్యలోనే రిటైర్డ్ హర్ట్ వెళ్లడంతో సింధుకు విజయం వరించింది.
థాయ్లాండ్ ఓపెన్ క్వార్టర్స్లో సింధుపై యమగుచి గెలిచింది. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ లోనూ సింధుపై యమగూచి పైచేయి సాధించింది. దీంతో జపాన్ ఓపెన్ ఫైనల్లో పీవీ సింధుపై ఒత్తిడి నెలకొంది. కానీ టైటిల్ పోరులో ఎక్కడా దానిని బయటపెట్టని సింధు యమగూచికి తన సొంతగడ్డపై షాక్ ఇస్తూ విజయం సాధించి మెయిడెన్ జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది.
PV Sindhu Is The Champion Of The Japan Open 2026 ❤️🏆
This Is Sindhu's 1st S750 Title And Her 1st World Tour Title Since The 2024 Syed Modi International .
Sindhu Will Enter The Top 8 In The World Rankings Next Week .#JapanOpen2026 https://t.co/3ujCCQggQP pic.twitter.com/7evCCTdnJx
— Badminton Media (@BadmintonMedia1) July 19, 2026
PODIUM PICTURES ❤️💙🤌
PV Sindhu becomes the first ever Indian to win the Japan Open Title 🏆
Her 1st Super 750 🏆
Her 1st 🏆 Since Syed Modi 24 and
1st 🏆 outside India Since Singapore Open 22
6th World Tour 🏆
Congratulations Sindhu 👏🎊
Onwards and Upwards 🔥🔥 pic.twitter.com/ZuyOybcZyl
— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) July 19, 2026
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