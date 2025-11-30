 విజేత పాకిస్తాన్‌ | Pakistan team wins the triangular T20 tournament | Sakshi
విజేత పాకిస్తాన్‌

Nov 30 2025 2:55 AM | Updated on Nov 30 2025 2:55 AM

Pakistan team wins the triangular T20 tournament

ఫైనల్లో శ్రీలంకపై 6 వికెట్లతో గెలుపు 

ముక్కోణపు టి20 టోర్నమెంట్‌

రావల్పిండి: సొంతగడ్డపై జరిగిన ముక్కోణపు టి20 టోర్నమెంట్‌లో పాకిస్తాన్‌ జట్టు విజేతగా నిలిచింది. గ్రూప్‌ దశలో చక్కటి ప్రదర్శన కనబర్చిన ఆతిథ్య పాకిస్తాన్‌... ఫైనల్లోనూ అదే జోరు కొనసాగించింది. శనివారం జరిగిన తుదిపోరులో పాకిస్తాన్‌ 6 వికెట్ల తేడాతో శ్రీలంకను చిత్తు చేసి ట్రోఫీ కైవసం చేసుకుంది. టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన శ్రీలంక 19.1 ఓవర్లలో 114 పరుగులకు ఆలౌటైంది. కమిల్‌ మిశ్రా (47 బంతుల్లో 59; 2 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. 

పాక్‌ బౌలర్ల ప్రతాపానికి శ్రీలంక బ్యాటర్లు నిలవలేకపోయారు. కమిల్‌ ఒక్కడే అర్ధశతకం సాధించగా... పాథుమ్‌ నిశాంక (11), కుషాల్‌ మెండిస్‌ (14) మాత్రమే రెండంకెల స్కోరు చేశారు. పవన్‌ రత్ననాయకే (8), కుషాల్‌ పెరెరా (1), కెపె్టన్‌ దసున్‌ షనక (2), జనిత్‌ లియాంగే (0), వణిండు హసరంగ (5) ఒకరి తర్వాత ఒకరు పెవిలియన్‌కు వరుస కట్టారు. 

పాకిస్తాన్‌ కెప్టెన్‌ షాహీన్‌ షా అఫ్రిది 3 ఓవర్లలో 18 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టగా... మొహమ్మద్‌ నవాజ్‌ 4 ఓవర్లలో 17 పరుగులే ఇచ్చి 3 వికెట్లు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అబ్రార్‌ అహ్మద్‌కు 2 వికెట్లు దక్కాయి. బౌలింగ్‌లో క్రమశిక్షణ కనబర్చిన పాకిస్తాన్‌ బ్యాటింగ్‌లోనూ ఫర్వాలేదనిపించింది. లక్ష్యం పెద్దది కాకపోవడంతో నిదానంగా ఆడి విజయం సాధించింది. ఛేదనలో పాక్‌ 18.4 ఓవర్లలో 118 పరుగులు చేసి గెలిచింది. 

మాజీ కెప్టెన్  బాబర్‌ ఆజమ్‌ (34 బంతుల్లో 37 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), సయీమ్‌ అయూబ్‌ (33 బంతుల్లో 36; 6 ఫోర్లు), సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ (23; 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) తలా కొన్ని పరుగులు చేసి జట్టు విజయానికి సహకరించారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో పవన్‌ రత్ననాయకే 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మొహమ్మద్‌ నవాజ్‌కు ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌’, ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌’ అవార్డులు దక్కాయి.

