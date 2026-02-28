 MS Dhoni: ధోనికి భారీ షాక్‌! | MS Dhoni served notice over alleged misuse of Ranchi residential plot: Report | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

MS Dhoni: ధోనికి భారీ షాక్‌!

Feb 28 2026 12:28 PM | Updated on Feb 28 2026 12:40 PM

MS Dhoni served notice over alleged misuse of Ranchi residential plot: Report

టీమిండియా దిగ్గజ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. జార్ఖండ్‌ స్టేట్‌ హౌజింగ్‌ బోర్డు అతడికి నోటీసులు జారీ చేసింది. అసలేం జరిగిందంటే... మైదానంలో వివాదరహితుడగా, మిస్టర్‌ కూల్‌ కెప్టెన్‌గా పేరొందాడు ధోని.

దిగ్గజ సారథి
తన అద్భుతమైన సారథ్య నైపుణ్యాలతో టీమిండియాకు ఏకంగా మూడు ఐసీసీ టైటిళ్లు అందించాడు. ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక భారత కెప్టెన్‌గా నేటికీ కొనసాగుతున్నాడు ధోని (MS Dhoni). ఇక ఐపీఎల్‌లోనూ తిరుగులేని సారథిగా ఈ మిస్టర్‌ కూల్‌కు రికార్డు ఉంది.

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ను రికార్డు స్థాయిలో ఐదుసార్లు చాంపియన్‌గా నిలిపిన ధోని.. ప్రస్తుతం కేవలం ఆటగాడిగా  జట్టుకు సేవలు అందిస్తున్నాడు. ఈ దిగ్గజ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ 44 ఏళ్ల వయసులోనూ ఐపీఎల్‌-2026 బరిలో నిలిచేందుకు ఇప్పటికే సన్నద్ధమమ్యాడు.

ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదం
ఇక మైదానంలో ధోని మెరుపుల కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తుండగా.. అతడు ఓ ఆస్తికి సంబంధించి తాజాగా వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ఇండియా టుడే కథనం ప్రకారం..

దుర్వినియోగం చేస్తు న్నారనే ఆరోపణలు
జార్ఖండ్‌లోని హర్మూ రోడ్‌లో గృహ అవసరాల నిమిత్తం ధోని రెసిడెన్షియల్‌ ప్లాట్‌ సొంతం చేసుకున్నాడు. దీనిని కేవలం నివాస స్థలంగా మాత్రమే ఉపయోగించాలని జార్ఖండ్‌ స్టేట్‌ హౌజింగ్‌ బోర్డు స్పష్టం చేసింది. అయితే, ఈ ప్లాట్‌లో డయాగ్నస్టిక్‌ సెంటర్‌ నడుపుతున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి.

ధోని రింగ్‌ రోడ్డులోని కొత్త నివాసానికి మారిన తర్వాతే ఈ ప్రచారం ఊపందుకోగా.. హౌజింగ్‌ బోర్డు విచారణ చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ధోనికి నోటీసులు జారీ చేసింది. వివరణ ఇచ్చేందుకు ఇదే ఆఖరి అవకాశం అని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

నిజమని తేలితే కేటాయింపులు రద్దు
ఈ విషయం గురించి హౌజింగ్‌ బోర్డు చైర్మన్‌ సంజయ్‌ లాల్‌ పాశ్వాన్‌ మాట్లాడుతూ.. గృహ అవసరాల నిమిత్తమే ఈ ప్లాట్‌ను ధోనికి కేటాయించామని.. అయితే, అక్కడ వాణిజ్యపరమైన కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయని తమ దృష్టికి వచ్చిందని తెలిపారు. అందుకే ధోనికి నోటీసులు జారీ చేశామన్నారు.

అయితే, ధోని ఒక్కడికే కాకుండా హర్మూ రోడ్డులో ప్లాట్లు సొంతం చేసుకున్న మరి కొందరు సీనియర్‌ అధికారులపై కూడా ఇలాంటి ఆరోపణలే రాగా.. వారిని కూడా వివరణ కోరినట్లు పాశ్వాన్‌ తెలిపారు. ఒకవేళ ఆరోపణలు నిజమని తేలితే వారికి కేటాయించిన ప్లాట్లను వెనక్కి తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.  

చదవండి: T20 WC 2026 SL vs PAK: పాకిస్తాన్‌కు చావోరేవో.. గెలిస్తే సరిపోదు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయ్‌ పెళ్లిలో ఈషా రెబ్బ‌, తరుణ్‌ భాస్కర్‌ అట్రాక్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ త్రిష.. ఎందుకో తెలియదు (ఫొటోలు)
photo 3

ఉదయపూర్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో సందడి చేసిన 'విరోష్‌' జోడీ (ఫొటోలు)
photo 4

వరంగల్‌ : నిట్‌లో ఉత్సాహంగా స్ప్రింగ్‌స్ప్రీ–2026 (ఫొటోలు)

photo 5

తిరుపతి ఐఐటీలో ఉత్సాహంగా తిరుత్సవ్‌–2026 (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Demands For CBI Inquiry On Anakapalli Collector Vijaya Krishnan 1
Video_icon

వంద కోట్ల భూమి హాంఫట్.. అనకాపల్లి కలెక్టర్ పై CBI విచారణ!
Vakiti Srihari Makes Sensational Comments 2
Video_icon

నన్ను చంపేందుకు యత్నాలు.. తెలంగాణ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Woman Constable Divya Suicide In Vikarabad 3
Video_icon

మహిళా కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య.. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న సూసైడ్ నోట్
Massive Accident To Sri Chaitanya School Bus 4
Video_icon

కొబ్బరి చెట్టును ఢీకొట్టిన శ్రీచైతన్య స్కూల్ బస్సు
Bihar Govt Issues BNSS Section 218 Protection For Police Officers 5
Video_icon

సునీల్ నాయక్ కేసులో బీహార్ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు
Advertisement
 