 కోహ్లి అరుదైన ఘనత.. సౌరవ్ గంగూలీ రికార్డు బ్రేక్‌ | Most ODI matches for India: Virat Kohli overtakes Sourav Ganguly | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs NZ: కోహ్లి అరుదైన ఘనత.. సౌరవ్ గంగూలీ రికార్డు బ్రేక్‌

Jan 11 2026 3:41 PM | Updated on Jan 11 2026 3:58 PM

Most ODI matches for India: Virat Kohli overtakes Sourav Ganguly

టీమిండియా సూప‌ర్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లి అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. భారత్ తరపున అత్యధిక వన్డేలు ఆడిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో ఐదో స్థానానికి కోహ్లి చేరుకున్నాడు. వడోదర వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో కోహ్లి ఈ ఫీట్ నమోదు చేశాడు.

కోహ్లికి ఇది 309వ వన్డే మ్యాచ్‌. ఇప్పటివరకు ఈ రికార్డు టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ పేరిట ఉండేది. గంగూలీ తన కెరీర్‌లో 308 మ్యాచ్‌లు ఆడి 11221 పరుగులు చేశాడు. ఈ రేర్ ఫీట్ సాధించిన జాబితాలో భార‌త క్రికెట్ దిగ్గ‌జం స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(463) అగ్ర‌స్ధానంలో ఉన్నారు. అంత‌ర్జాతీయ వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు చేసిన జాబితాలోనూ స‌చిన్(18426) టాప్‌లో కొన‌సాగుతున్నారు.

భారత్‌ తరపున అత్యధిక వన్డేలు ఆడిన ప్లేయర్లు వీరే..
సచిన్‌ టెండూల్కర్‌-463
ఎంఎస్‌ ధోని-347
రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌-340
అజారుద్దీన్‌-334
విరాట్‌ కోహ్లి-309
సౌరవ్‌ గంగూలీ-308

వన్డే కింగ్‌..
ఇక ప్రపంచ వ‌న్డే క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో విరాట్ కోహ్లి కూడా త‌న పేరును సువ‌ర్ణ అక్ష‌రాల‌తో లిఖించుకున్నాడు. వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక సెంచ‌రీలు చేసిన ప్లేయ‌ర్‌గా కోహ్లి కొన‌సాగుతున్నాడు. కోహ్లి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 53 సెంచ‌రీలు న‌మోదు చేశాడు. అదేవిధంగా వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు చేసిన జాబితాలో కోహ్లి(14557) రెండో స్ధానంలో ఉన్నాడు. కోహ్లి దారిదాపుల్లో ఎవ‌రూ లేరు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

భార్య బర్త్‌డే సెలబ్రేట్‌ చేసిన నితిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

Anasuya: మొన్నటిదాకా ట్రెండీగా.. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్‌గా (ఫోటోలు)

photo 4

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

photo 5

సంక్రాంతికి.. సొంతూరికి.. (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP MP Mithun Reddy Giving Moral Support An Strength To Activists 1
Video_icon

ఎవరూ అధైర్య పడకండి.. మన వెనుక జగనన్న ఉన్నాడు
Director Maruthi Shocking Comments On The Raja Saab Movie Result 2
Video_icon

సినిమా రిజల్ట్ ఒక్కరోజులోనే డిసైడ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు
YSRCP Leaders Files Complainst Against ABN Channel On Spreading Fake News 3
Video_icon

ABN కాదు TDP ఛానల్ అని పెట్టుకోండి.. రాధాకృష్ణ, వెంకట్ కృష్ణను అరెస్ట్ చెయ్యాలి
Visakha YSRCP Women Leaders Strong Warning To Janasena Usha Kiran 4
Video_icon

మా రోజమ్మ గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా వాగితే.. జనసేన నేతలకు YSRCP నేతలు వార్నింగ్
MP Etela Rajender Warning To Realtor Venkatesh And Medchal Police 5
Video_icon

24 గంటలే టైమ్ ఇస్తున్నా.. మీ భరతం పడతా బిడ్డా
Advertisement
 