 సాల్ట్‌లేక్ స్టేడియంలో మెస్సీ ఫ్యాన్స్‌ రచ్చ.. | Lionel Messi Leaves Stadium Early, Fans Agitated | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

GOAT Tour India 2025: సాల్ట్‌లేక్ స్టేడియంలో మెస్సీ ఫ్యాన్స్‌ రచ్చ..

Dec 13 2025 12:34 PM | Updated on Dec 13 2025 1:00 PM

Lionel Messi Leaves Stadium Early, Fans Agitated

అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం లియోన‌ల్ మెస్సీ కోల్‌క‌తా ప‌ర్య‌ట‌న ముగిసింది. అయితే సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో జరిగినప మోహన్ బగన్ మెస్సీ ఆల్ స్టార్స్ వ‌ర్సెస్‌ డైమండ్ హార్బర్ మెస్సీ ఆల్ స్టార్స్ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ సంద‌ర్భంగా గంద‌ర‌గోళం నెల‌కొంది. మెస్సీ మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే త్వ‌రగా వెళ్లిపోయాడ‌ని అభిమానులు అస‌హ‌నం వ్య‌క్తం చేశారు. 

ఈ క్రమంలో వాటర్ బాటిల్స్‌ను, కూర్చీల‌ను మైదానంలోకి విసిరి ర‌చ్చ రచ్చ చేశారు. ఫ్లెక్సీలు ద్వంసం చేస్తూ, బ్యారికేడ్ల‌ను దాటుకుంటూ మైదానంలో చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. దీంతో పరిస్థితిని అదుపులో తీసుకొచ్చేందుకు పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేశారు.  ఈ గందరగోళ పరిస్ధితుల నేపథ్యంలో మెస్సీ టీమ్‌ను సొరంగం గుండా బయటకు పంపించారు.
 

# Tag
Lionel Messi
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కోల్‌కతాలో మెస్సీ మాయ‌.. (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (ఫొటోలు)
photo 3

#RekhaNirosha : నటి రేఖా నిరోషా బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రి : రెండో రోజు దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్ష విరమణలు (ఫొటోలు)
photo 5

'మోగ్లీ' మూవీ రిలీజ్..ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్ సాక్షి మడోల్కర్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Ravichandra Fires On Nara Lokesh 1
Video_icon

ఇదిగో మీ 2,270 రూపాయల బ్యాగ్.. కమిషన్ కి కక్కుర్తి పడితే ఇలానే ఉంటుంది
Superstar Rajinikanth Visits Tirumala Temple With Family 2
Video_icon

కుటుంబంతో తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రజనీకాంత్..
Serious Allegations Against Andhra Police 3
Video_icon

టీడీపీ కనుసన్నల్లో కిడ్నాప్ లు.. ఏపీ పోలీసులపై ఆరోపణలు
Hyderabad All Set To Host Foot Ball Player Lionel Messi 4
Video_icon

14 ఏళ్ల తర్వాత ఇండియాలో అడుగు పెట్టిన లియోనెల్ మెస్సీ
AP Government Gives Guarantee For APCRDA Loan Taken From NABARD 5
Video_icon

అమరావతికి.. మరో రూ.7,387 కోట్లు అప్పు
Advertisement
 