భావోద్వేగానికి లోనైన కృనాల్‌ పాండ్యా

పుణే: టీమిండియా స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్య సోదరుడు కృనాల్‌ పాండ్య వన్డే క్రికెట్‌లోకి అరంగేట్రం చేశాడు. ఇంగ్లాండ్‌తో తొలి వన్డే మ్యాచ్‌లో కృనాల్‌తోపాటు కర్ణాటక పేసర్‌ ప్రసిద్ద్‌ కృష్ణ కూడా వన్డే క్యాప్‌ అందుకున్నారు. ప్రసిద్ద్‌కు ఇదే తొలి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ కాగా, కృనాల్‌ ఇప్పటికే 18 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు.

