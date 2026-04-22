IPL 2026: రాజస్తాన్ వర్సెస్ లక్నో లైవ్ అప్‌డేట్స్‌

Apr 22 2026 7:02 PM | Updated on Apr 22 2026 7:57 PM

IPL 2026: Rajasthan royals vs Lucknow super giants Live updates

IPL 2026 RR vs LSG Live updates: ఐపీఎల్‌-2026లో ఏకానా స్టేడియం వేదికగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ జట్లు తలపడతున్నాయి. 

రాజస్తాన్‌ మూడో వికెట్‌
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. 8 పరుగులు చేసిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు. క్రీజులో షిమ్రాన్‌ హెట్‌మైర్‌ వచ్చాడు. 4 ఓవర్లకు రాజస్తాన్‌ స్కోర్‌: 32/3

నిప్పులు చెరుగుతున్న షమీ
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో లక్నో స్టార్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ నిప్పులు చెరుగుతున్నాడు. మూడో ఓవర్‌ వేసిన షమీ బౌలింగ్‌లో రాజస్తాన్‌  వరుస బంతుల్లో జైశ్వాల్‌(22), ధ్రువ్‌ జురెల్‌(0) పెవిలియన్‌కు చేరారు.

ఐపీఎల్‌-2026లో ఏకానా స్టేడియం వేదికగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ జట్లు తలపడతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన లక్నో తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ కీలక పోరులో లక్నో రెండు మ్యాచ్‌లతో బరిలోకి దిగింది.

అవేష్‌ ఖాన్‌,  సిద్దార్ధ్‌  స్ధానాల్లో దిగ్వేష్‌, మయాంక్‌ యాదవ్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చారు. వరుస మ్యాచ్‌లలో విఫలమవుతున్న నికోలస్‌ పూరన్‌కు లక్నో మరో అవకాశమిచ్చింది. ఇక రాజస్తాన్‌ మాత్రం తమ జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. 

తుది జట్లు
రాజస్థాన్ రాయల్స్ : యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్(వికెట్ కీపర్‌), రియాన్ పరాగ్(కెప్టెన్‌), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, రవి బిష్ణోయ్, బ్రిజేష్ శర్మ, నాంద్రే బర్గర్

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ : మిచెల్ మార్ష్, ఆయుష్ బడోని, రిషబ్ పంత్(వికెట్ కీపర్‌), నికోలస్ పూరన్, ఐడెన్ మర్క్రమ్, ముకుల్ చౌదరి, మహమ్మద్ షమీ, మొహసిన్ ఖాన్, ప్రిన్స్ యాదవ్, దిగ్వేష్ సింగ్ రాఠీ, మయాంక్ యాదవ్

Photos

View all
photo 1

రానా సతీమణి మిహికా బజాజ్ ఆర్ట్‌ షో.. సందడి చేసిన టాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 2

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన.. భారీగా జన సందోహం (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రకృతి ఒడిలో అనసూయ సమ్మర్ చిల్ (ఫొటోలు)
photo 4

తస్సాదియ్యా.. సమంత ఇంత సింపుల్‌గా ఉందేంటి! (ఫొటోలు)
photo 5

కాబోయే భార్యతో కలిసి కాశీకి రింకూ సింగ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
IPL 2026 Sixes Record Battle: Abhishek Sharma vs Vaibhav Suryavanshi 1
Video_icon

సిక్సర్ల యుద్ధం అభిషేక్ ను భయపెడుతున్న బుడ్డోడు
CM Chandrababu Serious on Pithapuram SVSN Varma 2
Video_icon

మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మకు చంద్రబాబు షాక్‌

Record Gold Buying in India For Akshaya Tritiya 3
Video_icon

అక్షయ తృతీయ: ఒక్క రోజే రూ.20,000 కోట్ల బంగారం కొనుగోలు
Pothina Mahesh Sensational Comments on AP Endowment Commissioner Ramachandra Mohan 4
Video_icon

5000 ఎకరాల దేవుడి భూమి స్వాహా చేసిన దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్
Buggana Rajendranath Funny Satires on Chandrababu and TDP Leaders 5
Video_icon

బాబు పాలనపై బుగ్గన సెటైర్లు పెద్దిరెడ్డి నవ్వులు..
