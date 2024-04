IPL 2024- RCB Vs LSG: రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు(ఆర్సీబీ) స్టార్‌ విరాట్‌ కోహ్లి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఒకే వేదికపై వంద టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడిన భారత తొలి క్రికెటర్‌గా రికార్డులకెక్కాడు. కాగా ఐపీఎల్‌​-2024లో భాగంగా ఆర్సీబీ మంగళవారం లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో తలపడింది.

బెంగళూరులోని ఎం.చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన ఆర్సీబీ తొలుత బౌలింగ్‌ చేసింది. ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన లక్నో క్వింటన్‌ డికాక్‌(56 బంతుల్లో 81), నికోలస్‌ పూరన్‌(21 బంతుల్లో 40- నాటౌట్‌) అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌ కారణంగా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు నష్టపోయి 181 పరుగులు చేసింది.

ఇక లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ఆర్సీబీ ఆరంభంలో కాస్త పర్వాలేదనిపించినా.. ఆ తర్వాత వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓపెనర్లు విరాట్‌ కోహ్లి(16 బంతుల్లో 22), ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌(19), రజత్‌ పాటిదార్‌(29) కాసేపు క్రీజులో నిలబడ్డారు. కానీ లక్నో యంగ్‌ పేసర్‌ మయాంక్‌ యాదవ్‌ ధాటికి గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌ డకౌట్‌ కాగా.. కామెరాన్‌ గ్రీన్‌ 9 పరుగులకే నిష్క్రమించాడు.

వికెట్‌ కీపర్‌ అనూజ్‌ రావత్‌(11) క్రీజులో పాతుకుపోయేందుకు ప్రయత్నించినా లాభం లేకపోయింది. మహిపాల్‌ లామ్రోర్‌ (13 బంతుల్లో 33) కాసేపు మెరుపులు మెరిపించినా ఆర్సీబీ లక్ష్యానికి చేరువకాలేకపోయింది. ఫలితంగా 28 పరుగుల తేడాతో ఓటమిపాలైంది.

A win at home followed by a win away from home for the Lucknow Super Giants! 👏👏

They move to number 4⃣ on the Points Table!

Scorecard ▶️ https://t.co/ZZ42YW8tPz#TATAIPL | #RCBvLSG pic.twitter.com/uc8rWveRim

— IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2024