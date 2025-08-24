 Cameron Green: రెండో వేగవంతమైన సెంచరీ | AUS VS SA 3rd ODI: Cameron Green Smashes Second Fastest ODI Hundred For Australia | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Cameron Green: రెండో వేగవంతమైన సెంచరీ

Aug 24 2025 5:13 PM | Updated on Aug 24 2025 5:26 PM

AUS VS SA 3rd ODI: Cameron Green Smashes Second Fastest ODI Hundred For Australia

సౌతాఫ్రికాతో ఇవాళ (ఆగస్ట్‌ 24) జరిగిన వన్డే మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా 276 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆసీస్‌.. టాప్‌-3 ప్లేయర్లు ట్రవిస్‌ హెడ్‌ (103 బంతుల్లో 142; 17 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు), మిచెల్‌ మార్ష్‌ (106 బంతుల్లో 100; 6 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు), కెమరూన్‌ గ్రీన్‌ (55 బంతుల్లో 118 నాటౌట్‌; 6 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) శతకాలతో హోరెత్తించడంతో నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 431 పరుగుల రికార్డు స్కోర్‌ చేసింది.

అనంతరం​ కష్టసాధ్యమైన లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన సౌతాఫ్రికా.. కూపర్‌ కన్నోలీ (6-0-22-5), జేవియర్‌ బార్ట్‌లెట్‌ (6-0-45-2), సీన్‌ అబాట్‌ (4-0-27-2), ఆడమ్‌ జంపా (4.5-1-31-1) ధాటికి 155 పరుగులకే ఆలౌటై, ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్‌లో డెవాల్డ్‌ బ్రెవిస్‌ (49) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

ఈ గెలుపుతో ఆసీస్‌ ఇదివరకే కోల్పోయిన సిరీస్‌లో సౌతాఫ్రికా ఆధిక్యాన్ని 1-2కు తగ్గించింది. తొలి రెండు వన్డేల్లో సౌతాఫ్రికా గెలుపొందిన విషయం తెలిసిందే. కాగా, వన్డే సిరీస్‌కు ముందు ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన 3 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను ఆసీస్‌ 1-2 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది.

రెండో వేగవంతమైన సెంచరీ
ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌ యువ ఆల్‌రౌండర్‌ కెమరూన్‌ గ్రీన్‌ శివాలెత్తిపోయాడు. మూడో స్థానంలో బరిలోకి దిగి కేవలం 47 బంతుల్లోనే శతక్కొట్టాడు. ఈ సెంచరీ వన్డేల్లో ఆసీస్‌ తరఫున రెండో వేగవంతమైందిగా రికార్డైంది. 2023లో మ్యాక్స్‌వెల్‌ నెదర్లాండ్స్‌పై చేసిన 40 బంతుల శతకం.. వన్డేల్లో ఆసీస్‌ తరఫున ఫాస్టెస్ట్‌ సెంచరీగా కొనసాగుతుంది.

వన్డేల్లో ఆస్ట్రేలియా తరఫున అత్యంత వేగవంతమైన శతకాలు (టాప్‌-4)
40 - గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ vs NED, ఢిల్లీ, 2023 
47 - కామెరాన్ గ్రీన్ vs SA, మెకే, 2025* 
51 - గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ vs SL, సిడ్నీ, 2015 
57 - జేమ్స్ ఫాల్క్‌నర్ vs IND, బెంగళూరు, 2013
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వరలక్ష‍్మీ వ్రతం చేసిన హీరోహీరోయిన్ జోడీ (ఫొటోలు)
photo 2

హైటెక్స్‌లో 5కే రన్‌.. నగరవాసుల సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

జోహార్ఫా రెస్టారెంట్‌లో సందడి చేసిన మహ్మద్‌ సిరాజ్‌(ఫోటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 24-31)
photo 5

పుష్ప మూవీ ఫేమ్ జాలి రెడ్డి బర్త్‌ డే.. సతీమణి స్పెషల్ విషెస్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Ambati Rambabu Satires On Chandrababu Speech About YS Jagan 1
Video_icon

Ambati Rambabu: అబద్ధాలు ఆడేందుకు చంద్రబాబు కొంచెం కూడా వెనుకడుగు వేయరు
YS Jagan Tweet On Cricketer Cheteshwar Pujara Retirement 2
Video_icon

నీ క్రమశిక్షణ దేశానికే గౌరవం తెచ్చింది.. నీ భవిష్యత్తు బాగుండాలి
Eluru Magistrate Fires On Police Over Denduluru YSRCP Leaders Illegal Arrest 3
Video_icon

ఏలూరు జిల్లా దెందులూరు అక్రమ కేసుల్లో పోలీసులకు ఎదురుదెబ్బ
Boduppal Swati Parents Sensational Demand 4
Video_icon

Boduppal Incident: వాడిని ఉరి తీయాలి.. స్వాతి తల్లిదండ్రుల డిమాండ్
Man Washed Away In Duduma Waterfall Alluri District 5
Video_icon

డుడుమ జలపాతంలో యువకుడు గల్లంతు
Advertisement
 