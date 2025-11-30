 పొడిచేశావ్‌ కట్టప్పా!.. ఎందుకిలా చేశావు!.. పాపం మన కెప్టెన్‌! | CSK React Brevis Sends Back Ruturaj Gaikwad With His Fielding Heroics Viral | Sakshi
పొడిచేశావ్‌ కట్టప్పా!.. ఎందుకిలా చేశావు!.. పాపం మన కెప్టెన్‌!

Nov 30 2025 8:06 PM | Updated on Nov 30 2025 8:11 PM

CSK React Brevis Sends Back Ruturaj Gaikwad With His Fielding Heroics Viral

దాదాపు రెండేళ్ల విరామం తర్వాత టీమిండియాలో పునరాగమనం చేశాడు రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌. సౌతాఫ్రికాతో వన్డేలకు ఈ మహారాష్ట్ర ఆటగాడిని ఎంపిక చేసిన భారత జట్టు యాజమాన్యం.. రాంచిలో తుదిజట్టులోనూ ఆడే అవకాశం ఇచ్చింది.

ఎట్టకేలకు ఓ అవకాశం
ఇటీవల సౌతాఫ్రికా-‘ఎ’ జట్టుతో అనధికారిక వన్డే సిరీస్‌లో రుతు (Ruturaj Gaikwad) సత్తా చాటిన విషయం తెలిసిందే. తొలి మ్యాచ్‌లో 129 బంతుల్లో 117 పరుగులు సాధించిన రుతురాజ్‌.. రెండో మ్యాచ్‌లో అజేయ అర్ధ శతకం (68)తో సత్తా చాటాడు. 

ఈ క్రమంలోనే జాతీయ జట్టు నుంచి అతడికి పిలుపు వచ్చింది. కెప్టెన్‌, ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (Shubman Gill) గాయం వల్ల దూరం కావడం వల్ల రుతుకు సెలక్టర్లు మరో అవకాశం ఇచ్చారు.

అయితే, ప్రస్తుత భారత వన్డే జట్టు కూర్పు దృష్ట్యా తుదిజట్టులో రుతురాజ్‌కు చోటు దక్కుతుందా అనే సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అనూహ్యంగా రిషభ్‌ పంత్‌కు మొండిచేయి చూపిన నాయకత్వ బృందం రుతుకు ప్లేయింగ్‌ ఎలెవన్‌లో స్థానం కల్పించింది. ఈ క్రమంలో మిడిలార్డర్‌లో కీలకమైన నాలుగో స్థానంలో ఈ కుడిచేతి వాటం ఆటగాడు బ్యాటింగ్‌కు వచ్చాడు.

ఊహించని రీతిలో షాక్‌
నెమ్మదిగానే తన ఇన్నింగ్స్‌ మొదలుపెట్టిన రుతురాజ్‌కు ఊహించని రీతిలో షాక్‌ తగిలింది. భారత ఇన్నింగ్స్‌లో 27వ ఓవర్‌ను సఫారీ పేసర్‌ ఒట్నీల్‌ బార్ట్‌మన్‌ వేశాడు. అతడి బౌలింగ్‌లో మూడో బంతిని షాట్‌ ఆడే ప్రయత్నంలో రుతు గాల్లోకి లేపాడు. 

అంతే.. ఇన్‌సైడ్‌ సర్కిల్‌ లోపల ఇంతలో బ్యాక్‌వర్డ్‌ పాయింట్‌ నుంచి పాదరసంలా దూసుకవచ్చిన డెవాల్డ్‌ బ్రెవిస్‌ నమ్మశక్యం కాని రీతిలో... ఒంటిచేత్తో బంతిని ఒడిసిపట్టాడు.

కోహ్లి సైతం.. నోరెళ్లబెట్టాడు
బ్రెవిస్‌ అద్భుత రీతిలో క్యాచ్‌ అందుకోవడంతో రుతు కథ ముగిసిపోయింది. మొత్తంగా 14 బంతుల్లో కేవలం 8 పరుగులే చేసి అతడు నిష్క్రమించాడు. నిజానికి బ్రెవిస్‌ ఆ క్యాచ్‌ అలా పడతాడని ఎవరూ ఊహించలేదు. అంతెందుకు రుతుకు తోడుగా మరో ఎండ్‌లో ఉన్న  దిగ్గజ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి సైతం.. ఆ క్యాచ్‌ చూసి నోరెళ్లబెట్టాడు.

అలా బ్రెవిస్‌ అద్భుత ఫీల్డింగ్‌ కారణంగా రుతు రీఎంట్రీలో దురదృష్టవశాత్తూ పెద్దగా స్కోరు చేయకుండానే పెవిలియన్‌ చేరాడు. ఈ నేపథ్యంలో బ్రెవిస్‌ సింగిల్‌ హ్యాండ్‌ క్యాచ్‌ హైలైట్‌ కాగా.. ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంఛైజీ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ (CSK) చేసిన పోస్టు వైరల్‌గా మారింది. హృదయం ముక్కలైన ఎమోజీని షేర్‌ చేసిన సీఎస్‌కే.. ‘‘ఎందుకిలా చేశావు డీబీ? ఎందుకు?’’ అంటూ క్రేజీ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది.

 

పొడిచేశావు కదా కట్టప్పా
తమ కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌తో తమకూ బాధ మిగిల్చాడనే ఉద్దేశంతో సీఎస్‌కే ఈ మేరకు చేసిన ట్వీట్‌ వైరల్‌గా మారింది. ఇందుకు బదులుగా.. ‘‘పాపం.. రుతును పొడిచేశావు కదా కట్టప్పా’’ అంటూ నెటిజన్లు బాహుబలి స్టైల్‌ మీమ్స్‌తో ఇద్దరినీ ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. కాగా బేబీ ఏబీడీగా పేరొందిన బ్రెవిస్‌.. ఐపీఎల్‌లో రుతు కెప్టెన్సీలో సీఎస్‌కేకు ఆడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈసారి 2026 వేలానికి ముందు బ్రెవిస్‌ను సీఎస్‌కే అట్టిపెట్టుకుంది కూడా!

భారత్‌ భారీ స్కోరు
ఇదిలా ఉంటే.. సౌతాఫ్రికాతో తొలి వన్డేలో భారత్‌ భారీ స్కోరు సాధించింది. రోహిత్‌ శర్మ (57), కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ (60),  రవీంద్ర జడేజా (32) రాణించగా.. కోహ్లి (120 బంతుల్లో 135) శతక్కొట్టాడు. ఫలితంగా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో టీమిండియా ఎనిమిది వికెట్ల నష్టానికి 349 పరుగులు చేసింది.

కష్టాల్లో సౌతాఫ్రికా
లక్ష్య ఛేదనలో సౌతాఫ్రికా 134 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. కెప్టెన్‌ ఐడెన్‌ మార్క్రమ్‌ (7), ర్యాన్‌ రికెల్టన్‌ (0), క్వింటన్‌ డికాక్‌ (0) దారుణంగా విఫలమయ్యారు. టోనీ డి జోర్జి (39), డెవాల్డ్‌ బ్రెవిస్‌ (37) ఓ మోస్తరుగా రాణించారు. ఇలాంటి దశలో నాలుగో నంబర్‌ బ్యాటర్‌ మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే అర్ద శతకం పూర్తి చేసుకుని సఫారీల ఆశాకిరణంగా నిలిచాడు.

అన్నట్లు హర్షిత్‌ రాణా బౌలింగ్‌లో బ్రెవిస్‌ ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను రుతురాజ్‌ పట్టడం విశేషం. కాగా భారత పేసర్లు హర్షిత్‌ రాణా మూడు, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ ఒక వికెట్‌ తీయగా.. కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ ఒక వికెట్‌ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో 25 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సరికి సౌతాఫ్రికా ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 162 పరుగులు చేసింది. విజయానికి 188 పరుగుల దూరంలో నిలిచింది. మరోవైపు.. భారత్‌ గెలుపునకు ఐదు వికెట్లు కావాలి!!

చదవండి: ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించిన కోహ్లి.. సచిన్‌ను దాటేసి తొలి ప్లేయర్‌గా.. 7000వ సెంచరీ
ఇచ్చిపడేశారు!.. కోహ్లి సెంచరీ.. రోహిత్‌ రియాక్షన్‌ వైరల్‌!

