టీమిండియా దిగ్గజ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని మరోసారి మైదానంలో మెరుపులు మెరిపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఐపీఎల్‌-2024లో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ తరఫున బరిలోకి దిగేందుకు ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్‌ మొదలుపెట్టాడు ఈ మిస్టర్‌ కూల్‌.

ఇందులో భాగంగా 42 ఏళ్ల మహి.. నెట్‌ సెషన్స్‌లో పాల్గొంటూ బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట ప్రత్యక్షమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాక్టీస్‌ సమయంలో ధోని ఉపయోగించిన బ్యాట్‌పై అభిమానుల దృష్టి పడింది.

ముఖ్యంగా.. ఆ బ్యాట్‌ మీద ప్రైమ్‌ స్పోర్ట్స్‌ పేరిట ఉన్న స్టిక్కర్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ధోని స్వస్థలం రాంచికి చెందిన పరమ్‌జిత్‌ సింగ్‌ అనే వ్యక్తికి చెందిన షాపు పేరు అది. క్రికెటర్‌గా ఎదుగుతున్న సమయంలో తనకు సాయం అందించిన పరమ్‌జిత్‌ షాపును ప్రమోట్‌ చేస్తూ ధోని తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అభిమానుల మనసు దోచుకుంది.

ఈ విషయంపై స్పందించిన ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ వికెట్‌ కీపర్‌ ఆడం గిల్‌క్రిస్ట్‌ ధోనిపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ‘‘ఎంఎస్‌ ధోని నెట్స్‌లో బ్యాటింగ్‌ చేయడం చూశాను. అతడి బ్యాట్‌పై కొత్త స్టిక్కర్‌ కనిపించింది.

MS Dhoni with the 'Prime Sports' sticker bat. It is owned by his friend.

MS thanking him for all his help during the early stage of his career. pic.twitter.com/sYtcGE6Qal

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 7, 2024