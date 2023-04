IPL 2023: PBKS Vs LSG Match Live Updates

కేఎల్‌ రాహుల్‌(12)ఔట్‌.. తొలి వికెట్‌ డౌన్‌

12 పరుగులు చేసిన కేఎల్‌ రాహుల్‌ రబాడ బౌలింగ్‌లో షారుక్‌ ఖాన్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం లక్నో 4 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 45 పరుగులు చేసింది. మేయర్స్‌ 27, ఆయుష్‌ బదోని 4 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

3 ఓవర్లలో లక్నో 35/0

మూడు ఓవర్లు ముగిసేసరికి లక్నో సూపర్‌జెయింట్స్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 35 పరుగులు చేసింది. కైల్‌ మేయర్స్‌ 27, ​కేఎల్‌ రాహుల్‌ ఆరు పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న పంజాబ్‌ కింగ్స్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో మొహలీ వేదికగా 38వ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్, ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (ప్లేయింగ్ XI): కేఎల్‌ రాహుల్ (కెప్టెన్‌), కైల్ మేయర్స్, దీపక్ హుడా, మార్కస్ స్టోయినిస్, కృనాల్ పాండ్యా, నికోలస్ పూరన్(వికెట్‌ కీపర్‌), ఆయుష్ బదోని, నవీన్-ఉల్-హక్, రవి బిష్ణోయ్, అవేష్ ఖాన్, యశ్ ఠాకూర్

పంజాబ్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): అథర్వ తైదే, శిఖర్ ధావన్(కెప్టెన్‌), సికందర్ రజా, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్, సామ్ కుర్రాన్, జితేష్ శర్మ(వికెట్‌ కీపర్‌), షారుక్ ఖాన్, కగిసో రబాడ, రాహుల్ చాహర్, గుర్నూర్ బ్రార్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్

Shikhar Dhawan wins the toss on his return & the @PunjabKingsIPL skipper opts to BOWL FIRST at 🏠

Watch #PBKSvLSG, LIVE & FREE on #JioCinema on any sim card.#TATAIPL #IPL2023 #IPLonJioCinema pic.twitter.com/07IfTUciIi