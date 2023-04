IPL 2023: Lucknow Super GIants Vs Punjab Kings Live Updates

రెండో వికెట్‌ కోల్పోయిన లక్నో

దీపక్‌ హుడా రూపంలో లక్నో రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. సికందర్‌ రజా బౌలింగ్‌లో హుడా ఎల్బీగా వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం లక్నో రెండు వికెట్ల నష్టానికి 69 పరుగులు చేసింది. కేఎల్‌ రాహుల్‌ 36, కృనాల్‌ పాండ్యా ఐదు పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన లక్నో

29 పరుగులు చేసిన కైల్‌ మేయర్స్‌ హర్‌ప్రీత్‌ బార్‌ బౌలింగ్‌లో అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దీంతో లక్నో తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం లక్నో వికెట​ నష్టానికి 57 పరుగులు చేసింది.

దంచికొడుతున్న లక్నో..

పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌ లక్నో ఘనంగా ఆరంభించింది. 5 ఓవర్లు ముగిసేసరికి వికెట్‌ నష్టపోకుండా 42 పరుగులు చేసింది. కైల్‌ మేయర్స్‌ 27, కేఎల్‌ రాహుల్‌ 14 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న పంజాబ్‌ కింగ్స్‌

ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 21వ మ్యాచ్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌, పంజాబ్ కింగ్స్ ఢీ కొంటున్నాయి. టాస్ గెలిచిన పంజాబ్ కింగ్స్‌ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్ శిఖర్‌ ధావన్‌ దూరంగా ఉండడంతో సామ్ క‌ర‌న్ స్టాండిన్‌ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (ప్లేయింగ్ XI): కేఎల్‌ రాహుల్ (కెప్టెన్‌), కైల్ మేయర్స్, దీపక్ హుడా, మార్కస్ స్టోయినిస్, కృనాల్ పాండ్యా, నికోలస్ పూరన్(వికెట్‌కీపర్‌), ఆయుష్ బడోని, అవేష్ ఖాన్, యుధ్వీర్ సింగ్ చరక్, మార్క్ వుడ్, రవి బిష్ణోయ్

పంజాబ్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): అథర్వ తైదే, మాథ్యూ షార్ట్, హర్‌ప్రీత్ సింగ్ భాటియా, సికందర్ రజా, సామ్ కుర్రాన్(కెప్టెన్‌), జితేష్ శర్మ(వికెట్‌ కీపర్‌), షారుక్ ఖాన్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, కగిసో రబడ, రాహుల్ చాహర్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్

