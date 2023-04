KLRahul: 'శెబాష్‌.. లక్నోను దగ్గరుండి ఓడించాడు' 

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ మ్యాచ్‌ థ్రిల్లర్‌ను తలపించింది. 14 ఓవర్ల వరకు మ్యాచ్‌ లక్నోవైపే ఉండగా.. ఆఖరి ఐదు ఓవర్లలో ఊహించని మలుపు తిరిగింది. 14 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 106 పరుగులతో పటిష్టంగా కనిపించిన లక్నో సూపర్‌జెయింట్స్‌ మిగతా ఆరు ఓవర్లలో 22 పరుగుల వ్యవధిలో ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 128 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఓడుతుందనుకున్న గుజరాత్‌ ఏడు పరుగుల తేడాతో సంచలన విజయం సాధించిది.

అయితే లక్నో బ్యాటర్లలో కేఎల్‌ రాహుల్‌ 68 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. కానీ అదే రాహుల్‌ మ్యాచ్‌ ఓటమికి కారణమయ్యాడంటే ఎవరు నమ్మరు. కానీ ఇది నిజం. చేతిలో తొమ్మిది వికెట్లు.. 35 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేస్తే లక్నో గెలుస్తుంది. చేజింగ్‌ చేస్తున్న జట్టులో ఒక బ్యాటర్‌ హాఫ్‌ సెంచరీతో ఆఖరి వరకు నిలిచాడంటే మ్యాచ్‌ను గెలిపిస్తాడని అంతా అనుకుంటారు.

కానీ ఇక్కడ సీన్‌ రివర్స్‌ అయింది. ఆఖరి వరకు క్రీజులో ఉన్న రాహుల్‌ చివరి ఓవర్‌ రెండో బంతికి ఔటయ్యాడు. ఈజీగా గెలిపించాల్సిన మ్యాచ్‌ను ఎక్కడలేని ఒత్తిడిని నెత్తిమీద వేసుకొని మరి దగ్గరుండి లక్నోను ఓడగొట్టాడు. మరో విచిత్రమేంటంటే.. 38 బంతుల్లో ఫిఫ్టీ మార్క్‌ అందుకున్న రాహుల్‌.. తర్వాత 18 పరుగులకు 23 బంతులు తీసుకోవడం చూస్తే అతను ఎంత చెత్తగా ఆడాడో అర్థమవుతుంది. అందుకే కేఎల్‌ రాహుల్‌ బ్యాటింగ్‌ను ట్రోల్‌ చేస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో అభిమానులు పెట్టిన మీమ్స్‌ వైరల్‌గా మారాయి.

ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్‌లో 60 బంతులెదుర్కొని అత్యంత చెత్త స్ట్రైక్‌రేట్‌ నమోదు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో కేఎల్‌ రాహుల్‌ నిలిచాడు. తాజాగా గుజరాత్‌తో మ్యాచ్‌లో 61 బంతుల్లో 68 పరుగులు చేసిన రాహుల్‌ స్ట్రైక్‌రేట్‌ 111.48గా ఉంది. ఈ జాబితాలో కేఎల్‌ రాహుల్‌ మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇక తొలి స్థానంలో జేపీ డుమిని 59 పరుగులు(63 బంతులు), 93.65 స్ట్రై్‌రేట్‌, రెండో స్థానంలో ఆరోన్‌ ఫించ్‌ 62 బంతుల్లో 68 పరుగులు, 109.68 స్ట్రైక్‌రేట్‌ ఉ‍న్నాడు.

Kl Rahul is the worst and most boring T20 batsman cricket ever produced pic.twitter.com/Bfcjlusgzi — MONK. (@itsmonk_45) April 22, 2023

KL Rahul thinks he plays for LSG Actually he is the 12th player of the opposing team 😂#LSGvsGT pic.twitter.com/nm1JSFNTBZ — VECTOR⁴⁵🕉️ (@Vector_45R) April 22, 2023