ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా 23వ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది. గతేడాది ఐపీఎల్‌ ఫైనల్లో ఈ రెండు జట్లు తలపడగా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. అప్పటి ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో ఓటమికి బదులు తీర్చుకుంటుందా లేదా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక సీజన్‌లో ఇరుజట్లు 4 మ్యాచ్‌లాడి మూడు విజయాలు, ఒక ఓటమితో ఉ‍న్నాయి.

