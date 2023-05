IPL 2023: Rajasthan Royals Vs SRH Match Live Updates

జైశ్వాల్‌(35) ఔట్‌.. రాజస్తాన్‌ 8 ఓవర్లలో 74/1

35 పరుగులు చేసిన జైశ్వాల్‌ మార్కో జాన్సెన్‌ బౌలింగ్‌లో నటరాజన్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దీంతో రాజస్తాన్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం రాజస్తాన్‌ 8 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 74 పరుగులు చేసింది. జాస్‌ బట్లర్‌ 20, సంజూ శాంసన్‌ 13 పరుగులతో ఆడుతున్నాడు.

3 ఓవర్లలో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ 35/0

మూడు ఓవర్లు ముగిసేసరికి రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 35 పరుగులు చేసింది. యశస్వి జైశ్వాల్‌ 17, జాస్‌ బట్లర్‌ 12 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న రాజస్తాన్‌

ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో ఆదివారం జైపూర్‌ వేదికగా 52వ మ్యాచ్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్, స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ ఢీ కొంటున్నాయి. జైపూర్‌లోని స్లో పిచ్ వేదిక‌గా ఇరుజ‌ట్లు పోటీ ప‌డ‌తున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

Sanju Samson wins the toss and opts for hosts @rajasthanroyals to BAT FIRST tonight!🏏

