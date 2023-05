ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో ఆదివారం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ భారీ స్కోరు చేసింది. బట్లర్‌ 95, శాంసన్‌ 66 నాటౌట్‌ విధ్వంసం సృష్టించడంతో రాజస్తాన్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 214 పరుగులు చేసింది.



Photo: IPL Twitter

► ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో మ్యాచ్‌ అంటే చాలు.. జాస్‌ బట్లర్‌, సంజూ శాంసన్‌లు చెలరేగిపోతారు. ముఖ్యంగా శాంసన్‌లో ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వస్తుంది. తాజాగా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో మ్యాచ్‌లో 38 బంతుల్లో 66 పరుగులు నాటౌట్‌గా నిలిచిన శాంసన్‌ ఖాతాలో 4 ఫోర్లు, ఐదు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో ఆడిన చివరి 9 మ్యాచ్‌ల్లో శాంసన్‌ వరుసగా 102*, 48*, 26, 36, 48, 82, 55, 55, 66* పరుగులు చేశాడు. అంటే తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్‌ల వ్యవధిలో ఐదు అర్థసెంచరీలు సహా ఒక సెంచరీ మార్క్‌ సాధించిన శాంసన్‌ ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌పై స్పష్టమైన ఆధిక్యం చూపాడు.

