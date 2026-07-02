 శ్రీలంక పర్యటనకు టీమిండియా.. షెడ్యూల్‌ విడుదల | India Tour Of Sri Lanka Schedule 2026 Announced | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శ్రీలంక పర్యటనకు టీమిండియా.. షెడ్యూల్‌ విడుదల

Jul 2 2026 4:27 PM | Updated on Jul 2 2026 4:37 PM

India Tour Of Sri Lanka Schedule 2026 Announced

ఇంగ్లండ్‌తో టీ20, వన్డేల సిరీస్ అనంతరం భారత పురుషల క్రికెట్ జట్టు శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్‌లో భాగంగా ఆతిథ్య జట్టుతో రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో టీమిండియా తలపడనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు గురువారం ప్రకటించింది. 

ఈ సిరీస్‌లోని మొదటి టెస్టు మ్యాచ్ ఆగస్టు 15 నుండి 19 వరకు గాలే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది. అదేవిధంగా రెండో టెస్టు మ్యాచ్‌(  ఆగస్టు 23 నుండి 27)కు కొలంబోలోని సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆతిథ్యమివ్వనుంది. ఈ రెండు మ్యాచ్‌ల సిరీస్ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2025-27 సై​కిల్‌లో భాగంగా జరగనుంది.

లంకతో సిరీస్ భారత్‌కు చాలా కీలకం. ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్‌లో భారత్ ప్రదర్శన అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. టీమిండియా ఇప్పటివరకు తొమ్మిది మ్యాచ్‌లు ఆడగా, కేవలం నాలుగింటిలో మాత్రమే విజయం సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో(48.15 పీసీటీ) ఐదవ స్ధానంలో నిలిచింది.

డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ ఆశలను గిల్ సేన సజీవంగా ఉంచుకోవాలంటే శ్రీలంక గడ్డపై ఖచ్చితంగా గెలవాల్సిందే. అయితే లంకేయులను వారి స్వదేశంలో ఓడించడం అంత ఈజీ కాదు. శ్రీలంక జట్టు గత కొంత కాలంగా సొంత గడ్డపై అద్భుత విజయాలతో దూసుకుపోతోంది.

ఈ దశాబ్దంలో ఆడిన 21 టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లలో 11 విజయాలను శ్రీలంక నమోదు చేసింది. కాగా 2017 తర్వాత భారత్‌ టెస్టుల కోసం శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లడం ఇదే తొలిసారి. అప్పట్లో విరాట్‌ సారథ్యంలో భారత్‌ 3-0తో సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

క్రాంతి కుమార్ కుటుంబానికి పరామర్శ, నేనున్నా అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ భరోసా (ఫొటోలు)
photo 2

నాగబంధం ప్రమోషన్స్‌లో హీరోయిన్‌ నభా నటేష్.. (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ నటులు రాజేంద్ర ప్రసాద్,సాయి కుమార్ (ఫొటోలు)
photo 4

ముంబై నగరాన్ని వణికిస్తున్న కుండపోత వర్షం (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : బేగంపేట కంట్రీక్లబ్‌లో అందాల తునకలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Visuals At Sarpavaram Police Station Over Attack On Prashna Ravan 1
Video_icon

సర్పవరం PS వద్ద ప్రశ్న రావణపై దాడి రంగంలోకి జడ శ్రవణ్
Naga Malleswari Viral Comments On Lokesh And Anitha 2
Video_icon

3 పేజీలు కాదు.. 300 పేజీలు రాసుకున్న ఎవరు భయపడరు..
Kethan Agarwal New Viral Video 3
Video_icon

వైరల్ అవుతున్న సియా-చేతన్ కొత్త వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్!
MLA Adinarayana Reddy Sensational Comments MLC Rama Subba Reddy 4
Video_icon

హాట్ కామెంట్స్! ఏం పీకలేరు.. ఆదినారాయణరెడ్డి నోటి దురుసు
CI Nagaraju Shocking Comments Goes Viral 5
Video_icon

పోలీస్ కస్టడీలోనే CI నాగరాజును అంతం చేసే కుట్ర..
Advertisement
 