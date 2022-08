అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా వేదికగా వెస్టిండీస్ జరుగుతున్న ఆఖరి టీ20లో టీమిండియా భారీ ప్రయోగాలకు పూనుకుంది. 5 మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌ను భారత్‌ ఇదివరకే 3-1తో కైవసం చేసుకోవడంతో జట్టు యాజమాన్యం ఈ మేరకు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. నామమాత్రంగా జరిగే ఈ మ్యాచ్‌ కోసం రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మకు రెస్ట్‌ ఇచ్చిన మేనేజ్‌మెంట్‌.. వైస్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాకు జట్టు పగ్గాలు అప్పజెప్పింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా మొత్తం నాలుగు మార్పులతో బరిలోకి దిగింది. రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, రిషబ్ పంత్, భువనేశ్వర్ కుమార్‌లకు విశ్రాంతినివ్వడంతో హార్ధిక్‌ పాండ్యా, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్, కుల్దీప్ యాదవ్ జట్టులోకి వచ్చారు. టాస్ గెలిచిన హార్దిక్.. తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా మరో కొత్త ఓపెనింగ్‌ జోడీని ప్రయోగించింది.

🚨 Toss Update 🚨



Hardik Pandya, who is captaining the team in the fifth T20I, has won the toss & #TeamIndia have elected to bat against West Indies. #WIvIND



Follow the match 👉 https://t.co/EgKXTsTCq2 pic.twitter.com/ALh07keY5r

— BCCI (@BCCI) August 7, 2022