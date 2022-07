India Vs England 5th Test: టీమిండియా స్టార్‌ పేసర్‌, తాత్కాలిక కెప్టెన్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. సేనా దేశాల్లో(సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్‌, న్యూజిలాండ్‌, ఆస్ట్రేలియా) టెస్టుల్లో వంద వికెట్లు పడగొట్టిన ఆరో భారత బౌలర్‌గా చరిత్రకెక్కాడు. ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న రీషెడ్యూల్డ్‌ టెస్టులో ఓపెనర్‌ జాక్‌ క్రాలేను అవుట్‌ చేసి ఈ అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు.

కాగా బుమ్రా ఇప్పటి వరకు ఇంగ్లండ్‌ గడ్డపై 36, ఆస్ట్రేలియాలో 32, న్యూజిలాండ్‌లో ఆరు, సఫారీ గడ్డపై 26 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ క్రమంలో ఈ సేనా దేశాల్లో 100 వికెట్లు తీసిన రికార్డు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

కాగా బుమ్రా కంటే ముందు కపిల్‌ దేవ్‌, ఇషాంత్‌ శర్మ, జహీర్‌ ఖాన్‌, మహ్మద్‌ షమీ, అనిల్‌ కుంబ్లే ఈ ఘనత సాధించారు. ఇక రోహిత్‌ శర్మ కోవిడ్‌ కారణంగా జట్టుకు దూరమైన నేపథ్యంలో ఇంగ్లండ్‌తో రీషెడ్యూల్డ్‌ టెస్టుకు బుమ్రా కెప్టెన్‌గా ఎంపికైన విషయం తెలిసిందే.

