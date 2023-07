2024 సీజన్‌ ప్లేయర్ల రిటెన్షన్‌.. స్టార్‌ ఆటగాళ్లందరూ తిరిగి ఆయా జట్లకే..!

దుబాయ్‌ వేదికగా జరిగే ఇంటర్నేషనల్‌ టీ20 లీగ్‌లో పాల్గొనే ఆరు ఫ్రాంచైజీలు.. తదుపరి ఎడిషన్‌ కోసం ఆటగాళ్ల రిటెన్షన్‌ (తిరిగి దక్కంచుకోవడం) ప్రక్రియను ఇవాళ (జులై 10) పూర్తి చేశాయి. వచ్చే ఏడాది (2024) జనవరి 13 నుంచి ప్రారంభం కాబోయే ILT20 సీజన్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్స్‌ గల్ఫ్‌ జెయింట్స్‌ సహా మిగతా అన్ని జట్లు తమ స్టార్‌ క్రికెటర్లను తిరిగి దక్కించుకున్నాయి.

July 10, 2023