వైష్ణవ్ రెడ్డి (16 బంతుల్లో 41 నాటౌట్), అభిరథ్ రెడ్డి (39)
టీజీ20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఇ-చాంపియన్స్ లీగ్ దశను అజేయంగా ముగించింది. ఆడిన ఏడింటిలోనూ విజయాలు సాధించి టేబుల్ టాపర్గా క్వాలిఫయర్-1లో అడుగుపెట్టింది. సోమవారం ఉప్పల్ వేదికగా నల్గొండ నైట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ చాంపియన్స్ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది.
188 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హైదరాబాద్ ఇ-చాంప్స్ 19.2 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ను ఛేదించింది. అన్విత్ రెడ్డి (40), అభిరథ్ రెడ్డి (39) రాణించగా, చివర్లో అజయ్ దేవ్ (34 నాటౌట్), వైష్ణవ్ రెడ్డి (16 బంతుల్లో 41 నాటౌట్ , ఒక ఫోర్, 5 సిక్సర్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్లతో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు.
నల్గొండ బౌలర్లలో శరను నిశాంత్ 2 వికెట్లు తీయగా, ఇయాన్ సతాని, అర్ఫాజ్ అహ్మద్, అనికేత్ రెడ్డి తలా ఒక వికెట్ తీశారు. అంతకముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన నల్గొండ నైట్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 187 పరుగులు చేసింది. నల్గొండ బ్యాటర్లలో వరుణ్ గౌడ్ (32 బంతుల్లో 53) అర్ధసెంచరీ చేయగా, జశ్వత్ మోతె (36), గౌరవ్ రెడ్డి (25) రాణించారు.
హైదరాబాద్ బౌలర్లలో షన్ముక అశ్విన్ 4 వికెట్లు తీయగా, అజయ్ దేవ్, ప్రనవ్ వర్మ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. తొలి వికెట్కు జశ్వత్ మోతె, గౌరవ్ రెడ్డిలు 42 పరుగులు జోడించారు. ఆ తర్వాత వరుణ్ గౌడ్ నిలకడగా ఆడడంతో రన్రేట్ ఎక్కడా తగ్గలేదు. చివర్లో హర్షవర్దన్ సింగ్ (11 బంతుల్లో 23 నాటౌట్) మెరుపులతో నల్గొండ్ నైట్స్ 180 పరుగుల మార్క్ను దాటింది.
Game changing over! 🥵🤯
A Vaishnav Reddy, where were you throughout this chase?! 💥
The batter has killed the game with four huuuuuuuuge 6️⃣s that has completely swung the pendulum in the Champions' favour!#ANKvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/ViWou61XOI
— tg20official (@tg20official) July 6, 2026
Oh yes, Abhi! 🫡
His intent is clear as day, as Abhirath Reddy is playing the aggressor's role very early in the innings.#ANKvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/Q4Ux4DxOUn
— tg20official (@tg20official) July 6, 2026