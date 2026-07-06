 న‌ల్గొండ నైట్స్‌పై హైద‌రాబాద్ ఇ-చాంప్స్ విజ‌యం | Hyderabad E-Champions Beat Nalgonda Knights By-5 Wickets TG20 League | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

న‌ల్గొండ నైట్స్‌పై హైద‌రాబాద్ ఇ-చాంప్స్ విజ‌యం

Jul 6 2026 10:53 PM | Updated on Jul 6 2026 11:04 PM

Hyderabad E-Champions Beat Nalgonda Knights By-5 Wickets TG20 League

వైష్ణ‌వ్ రెడ్డి (16 బంతుల్లో 41 నాటౌట్‌), అభిర‌థ్ రెడ్డి (39)

టీజీ20 లీగ్‌లో హైద‌రాబాద్ ఇ-చాంపియ‌న్స్ లీగ్ ద‌శ‌ను అజేయంగా ముగించింది. ఆడిన ఏడింటిలోనూ విజ‌యాలు సాధించి టేబుల్ టాప‌ర్‌గా క్వాలిఫ‌య‌ర్‌-1లో అడుగుపెట్టింది. సోమ‌వారం ఉప్ప‌ల్ వేదిక‌గా న‌ల్గొండ నైట్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో హైద‌రాబాద్ చాంపియ‌న్స్  5 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యాన్ని అందుకుంది. 

188 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన హైద‌రాబాద్ ఇ-చాంప్స్ 19.2 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్‌ను ఛేదించింది. అన్విత్ రెడ్డి (40), అభిర‌థ్ రెడ్డి (39) రాణించ‌గా, చివ‌ర్లో అజ‌య్ దేవ్ (34 నాటౌట్‌), వైష్ణ‌వ్ రెడ్డి (16 బంతుల్లో 41 నాటౌట్‌ , ఒక ఫోర్‌, 5 సిక్స‌ర్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ల‌తో జ‌ట్టును విజ‌య‌తీరాల‌కు చేర్చారు. 

న‌ల్గొండ బౌల‌ర్ల‌లో శ‌ర‌ను నిశాంత్ 2 వికెట్లు తీయ‌గా, ఇయాన్ స‌తాని, అర్ఫాజ్ అహ్మ‌ద్‌, అనికేత్ రెడ్డి త‌లా ఒక వికెట్ తీశారు. అంత‌క‌ముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన న‌ల్గొండ నైట్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 187 ప‌రుగులు చేసింది. న‌ల్గొండ బ్యాట‌ర్ల‌లో వ‌రుణ్ గౌడ్ (32 బంతుల్లో 53) అర్ధ‌సెంచ‌రీ చేయ‌గా, జ‌శ్వ‌త్ మోతె (36), గౌర‌వ్ రెడ్డి (25) రాణించారు. 

హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్ల‌లో ష‌న్ముక అశ్విన్ 4 వికెట్లు తీయ‌గా, అజ‌య్ దేవ్‌, ప్ర‌న‌వ్ వ‌ర్మ చెరో 2 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. తొలి వికెట్‌కు జ‌శ్వ‌త్ మోతె, గౌర‌వ్ రెడ్డిలు 42 ప‌రుగులు జోడించారు. ఆ త‌ర్వాత వ‌రుణ్ గౌడ్ నిల‌క‌డ‌గా ఆడ‌డంతో ర‌న్‌రేట్ ఎక్క‌డా తగ్గ‌లేదు. చివ‌ర్లో హ‌ర్ష‌వ‌ర్ద‌న్ సింగ్ (11 బంతుల్లో 23 నాటౌట్‌) మెరుపుల‌తో న‌ల్గొండ్ నైట్స్ 180 ప‌రుగుల మార్క్‌ను దాటింది.

 

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సంయుక్త నీ అందం వేరే! (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 4

మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు)
photo 5

ఎన్టీఆర్ బావమరిది కొత్త సినిమా గ్రాండ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ravan Released Sensational Selfie Video about Pawan Conspiracy 1
Video_icon

రావణ్ సంచలన వీడియో పవన్ వెన్నులో వణుకు
Pawan Kalyan Conspiracy On Prashna Ravan 2
Video_icon

అసలు టార్గెట్ రావణేనా..? రావణ్‌పై ఎవరి గేమ్..?
YSRCP TJR Sudhakar Babu Strong Counter to Chandrababu 3
Video_icon

ఒక్కటే అడుగుతున్న.. నీ తల్లి దండ్రులతో ఉన్న ఒకేఒక్క ఫోటో చూపించు..
TDP Leaders Fires On Visakha MP Bharath Overaction 4
Video_icon

అంతా నా ఇష్టం
Tragic Wife And Husband Incident In Nizamabad 5
Video_icon

నిజామాబాద్ లో దారుణం.. భర్త నరాల్లోకి హార్పిక్ ఎక్కించి
Advertisement
 