 సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ రిటైర్మెంట్‌!? | Has Suryakumar Yadav Announced Retirement From International Cricket? | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ రిటైర్మెంట్‌!?

Jun 7 2026 1:56 PM | Updated on Jun 7 2026 2:03 PM

Has Suryakumar Yadav Announced Retirement From International Cricket?

భారత క్రికెట్‌లో కెప్టెన్‌గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ ప్రస్ధానం ముగిసింది. టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి సూర్యకుమార్‌ను బీసీసీఐ సెలక్షన్ కమిటీ తప్పించింది. అతడి స్ధానంలో మరో ముంబై ఆటగాడు శ్రేయస్ అయ్యర్‌ను కొత్త కెప్టెన్‌గా నియమించారు. 

ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్‌ పర్యటనలతో పాటు ఆసియా క్రీడలకు ప్రకటించిన భారత జట్లలో సూర్యకుమార్‌కు కనీసం ఆటగాడిగా కూడా చోటు దక్కించుకోలేకపోయాడు. పేలవ ఫామ్ కారణంగానే సెలక్టర్లు ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

భారత్‌కు ఆసియాకప్‌, టీ20 ప్రపంచకప్‌ను అందించినప్పటికి అతడి ఫామ్ మాత్రం దారుణంగా పడిపోయింది. ఐపీఎల్‌-2026లోనూ సూర్య రాణించలేకపోయాడు. ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడిన సూర్యకుమార్ 13 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కేవలం 270 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. ఈ కారణాలతో అతడిని జట్టు నుంచి తప్పించారు.

సూర్య రిటైర్మెంట్ ప్రకటించనున్నాడా?
అయితే సూర్యకుమార్‌పై వేటు పడిన కొద్దిసేపటికే అతడికి సంబందించి ఒక  పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. "భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం నా జీవితంలో దక్కిన గొప్ప గౌరవం. విమర్శలు, ఆన్‌లైన్ ట్రోలింగ్ వల్ల తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాను. అందుకే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తున్నాను" అంటూ సూర్యకుమార్ పేరుతో ఉన్న ఒక ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతా స్క్రీన్‌షాట్ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.

అయితే అది ఫేక్ పోస్ట్ అని తేలింది. @unreal_skyy అనే ఒక ఫేక్‌ అకౌంట్ నుంచి ఎవరో ఆకతాయి చేసిన పోస్ట్ అది. అంతే త‌ప్ప స్కై నుంచి కానీ బీసీసీఐ నుంచి కానీ అత‌డి రిటైర్మెంట్‌కు సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న రాలేదు. సూర్య ప్ర‌స్తుతం ముంబై టీ20 లీగ్‌లో ఆడుతున్నాడు.
చదవండి: జట్టు నుంచి తీసేశారు.. కట్‌ చేస్తే! సూర్యకుమార్ సంచలన నిర్ణయం?

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్​: మహిళల కోసం మహిళలే డ్రైవర్లుగా..
photo 2

కదం తొక్కిన కాక్రోచ్‌.. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ధర్నా (చిత్రాలు)
photo 3

రామ్ చరణ్‌ ‘పెద్ది’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

నాగచైతన్య దూత వెబ్ సిరీస్ సీక్వెల్ ప్రారంభం.. ఫోటోలు

Video

View all
Yellow Media Fake News Propaganda Against YS Jagan 1
Video_icon

సారం లేని సారా కథలు.. ఎల్లో మీడియా అధిపతులకు కోరుకున్న ఉపకారాలు
Villagers Protest Against TMC Mp In West Bengal 2
Video_icon

ఎంపీని ఉరికించి కారును నుజ్జు నుజ్జు చేసిన గ్రామస్తులు
Huge Rains In Telugu States 3
Video_icon

చల్లబడిన తెలుగు రాష్ట్రాలు
Raghava Lawrence Political Entry Fixed In Tamilnadu 4
Video_icon

తమిళ్ పాలిటిక్స్ లోకి మరో హీరో ఎంట్రీ
Russian Teenager Mirra Andreeva Wins French Open Title 5
Video_icon

ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విజేతగా ఆండ్రీవా సంచలనం
Advertisement
 