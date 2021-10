ఇజ్జత్‌ లేదు.. ఏం లేదు.. కేవలం డబ్బే కావాలి.. ఛీ యాక్‌: భజ్జీ

Harbhajan Singh- Mohammad Amir Twitter War: టీమిండియా వెటరన్‌ స్పిన్నర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌.. పాకిస్తాన్‌ మాజీ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ మహ్మద్‌ ఆమిర్‌ మధ్య ట్విటర్‌ యుద్ధం తారస్థాయికి చేరింది. సరదాగా మొదలైన మాటల యుద్ధం కాస్తా.. సీరియస్‌గా మారింది. వివాదాలకు కేరాఫ్‌గా నిలిచే ఆమిర్‌.. ఒకానొక టెస్టు మ్యాచ్‌లో షాహిద్‌ ఆఫ్రిది.. హర్భజన్‌ బౌలింగ్‌ను చీల్చి చెండాడిన వీడియో క్లిప్‌ను షేర్‌ చేశాడు. భజ్జీ బౌలింగ్‌లో ఆఫ్రిది సిక్సర్లు బాదిన దృశ్యాలు అవి. అయితే, ఈ వీడియో హర్భజన్‌కు ఆగ్రహం తెప్పించింది.

Lords mai no ball kaise ho gya tha ?? Kitna liya kisne diya ? Test cricket hai no ball kaise ho sakta hai ? Shame on u and ur other supporters for disgracing this beautiful game https://t.co/nbv6SWMvQl

ఆమిర్‌కు కౌంటర్‌ ఇచ్చే క్రమంలో... 2010 నాటి లార్డ్స్‌ టెస్టుకు సంబంధించిన నో- బాల్‌ స్కాండల్‌ను భజ్జీ ప్రస్తావించాడు. కాగా ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన సదరు టెస్టు మ్యాచ్‌లో పాక్ ఆటగాళ్లు సల్మాన్‌ భట్‌, మహ్మద్‌ ఆసిఫ్‌, ఆమిర్‌లు తప్పు చేశారని నిరూపితం కావడంతో కొంతకాలం నిషేధం ఎదుర్కొన్నారు. ఈ వివాదాన్ని గుర్తుచేస్తూ భజ్జీ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశాడు

చదవండి: Shoaib Malik: సెలక్టర్ల నిర్ణయం సరైందేనని నిరూపించాడు: జహీర్‌ ఖాన్‌

‘‘లార్డ్స్‌లో నో బాల్‌ ఎలా అయ్యిందో?? ఎంత ఇచ్చారు.. ఎవరు ఇచ్చారు? టెస్టు క్రికెట్‌... అది నో బాల్‌ ఎలా అవుతుంది? సిగ్గుపడు.. ఆటను అగౌరపరిచినందుకు నువ్వు, నీ మద్దతు దారులు సిగ్గుపడాలి’’ అని ట్విటర్‌ వేదికగా ఆమిర్‌కు కౌంటర్‌ ఇచ్చాడు.

For people like you @iamamirofficial only Paisa paisa paisa paisa .. na izzat na kuch aur sirf paisa..bataoge nahi apne desh walo ko aur supporters ko k kitna mila tha .. get lost I feel yuk talking to people like you for insulting this game and making people fool with ur acts https://t.co/5aPmXtYKqm pic.twitter.com/PhveqewN6h— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021