 ప్రపంచకప్‌ నుంచి అమెరికా నిష్క్రమణ | FIFA World Cup 2026: US outclassed by Belgium in elimination loss | Sakshi
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ప్రపంచకప్‌ నుంచి అమెరికా నిష్క్రమణ

Jul 7 2026 7:59 AM | Updated on Jul 7 2026 8:07 AM

FIFA World Cup 2026: US outclassed by Belgium in elimination loss

2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్‌లో సహ-ఆతిథ్య దేశమైన అమెరికా ప్రీ క్వార్టర్‌లోనే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. సియాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్‌లో బెల్జియం 4-1 తేడాతో అమెరికాపై ఘన విజయం సాధించి క్వార్టర్‌ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది.

మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే బెల్జియం ఆధిపత్యం చెలాయించింది. 9వ నిమిషంలో చార్లెస్ డి కెటెలారే గోల్ చేసి బెల్జియంకు తొలి ఆధిక్యం అందించాడు. ఆ తర్వాత అమెరికా తిరిగి పుంజుకునే ప్రయత్నంలో 31వ నిమిషంలో మాలిక్ టిల్‌మన్ నేరుగా ఫ్రీ కిక్ ద్వారా అద్భుత గోల్ చేసి స్కోరును 1-1తో సమం చేశాడు. వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌లో కూడా ఫ్రీ కిక్‌తో టిల్‌మన్ గోల్ చేయడం విశేషం.

అయితే అమెరికా ఆనందం ఎంతో సేపు నిలవలేదు. కేవలం రెండు నిమిషాలకే బెల్జియం మరో గోల్ చేసి మళ్లీ ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఈ పరిణామంతో అమెరికా కోచ్ మౌరిసియో పోచెట్టినో తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ సైడ్‌లైన్ వద్ద ఉన్న వాటర్ బాటిళ్లను తన్నేశారు.

రెండో అర్థభాగంలో కూడా అమెరికా తప్పిదాలు కొనసాగాయి. 57వ నిమిషంలో గోల్‌కీపర్ మ్యాట్ ఫ్రీస్ తన పెనాల్టీ ప్రాంతం బయటకు వచ్చి లాంగ్ బాల్‌ను అందుకునే ప్రయత్నంలో బంతిని కోల్పోవడంతో హాన్స్ వానాకెన్ ఖాళీ గోల్‌లోకి సులభంగా బంతిని పంపించాడు. అదనపు సమయంలో రొమేలు లుకాకు మరో గోల్ చేయడంతో బెల్జియం 4-1తో మ్యాచ్‌ను ముగించింది.

ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు అమెరికా స్టార్ స్ట్రైకర్ ఫోలారిన్ బాలోగన్‌కు గత మ్యాచ్‌లో విధించిన రెడ్ కార్డు సస్పెన్షన్‌ను ఫిఫా నిలిపివేయడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోక్యం చేసుకున్నారనే వార్తల నేపథ్యంలో ఫిఫా ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని ప్రచారం జరుగుతుంది.

ఈ ఓటమితో 2026 ప్రపంచకప్‌కు సహ-ఆతిథ్యం వహించిన మూడు దేశాలు అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా టోర్నీ నుంచి పూర్తిగా నిష్క్రమించాయి. మరోవైపు బెల్జియం క్వార్టర్‌ఫైనల్లో స్పెయిన్‌తో తలపడనుంది.
 

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