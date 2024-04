సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో మ్యాచ్‌లో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి ఆట తీరుపై టీమిండియా దిగ్గజం సునిల్‌ గావస్కర్‌ పెదవి విరిచాడు. స్థాయికి తగ్గట్లు రాణించడంలో కోహ్లి విఫలమవుతున్నాడని విమర్శించాడు.

ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా సన్‌రైజర్స్‌- ఆర్సీబీ మధ్య బుధవారం నాటి మ్యాచ్‌లో కోహ్లి అర్ధ శతకం బాదిన విషయం తెలిసిందే. ఉప్పల్‌ వేదికగా కోహ్లి 43 బంతులు ఎదుర్కొని 4 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌ సాయంతో 51 పరుగులు చేశాడు.

పాటిదార్‌ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌

ఈ క్రమంలో కోహ్లి స్ట్రైక్‌ రేటు 118.6గా నమోదైంది. ఇక రైజర్స్‌ పేసర్‌ జయదేవ్‌ ఉనాద్కట్‌ బౌలింగ్‌లో ఈ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ పెవిలియన్‌ చేరాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లితో పాటు రజత్‌ పాటిదార్‌(20 బంతుల్లో 50) హాఫ్‌ సెంచరీ చేయగా.. కామెరాన్‌ గ్రీన్‌(20 బంతుల్లో 37 నాటౌట్‌) విలువైన ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు.

ఈ నేపథ్యంలో ఆర్సీబీ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 206 పరుగులు చేసింది. ఇందులో కీలక పాత్ర మాత్రం 250 స్ట్రైక్‌రేటుతో అర్ధ శతకం సాధించిన పాటిదార్‌దే.

I.C.Y.M.I!

Rajat Patidar taking the attack to Mayank Markande 💥@RCBTweets 142/4 after 15 overs

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #SRHvRCB pic.twitter.com/xiDvZavpTA

— IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2024