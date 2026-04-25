 గొయెంకాపై తప్పుడు పోస్ట్‌లు పెడితే కఠిన చర్యలు | Delhi High Court Grants Sanjiv Goenka Personality Rights Protection
Sakshi News home page

Trending News:

ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక తీర్పు

Apr 25 2026 2:05 PM | Updated on Apr 25 2026 2:25 PM

Delhi High Court Grants Sanjiv Goenka Personality Rights Protection

ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీ లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌కు యజమాని అయిన సంజీవ్‌ గొయెంకా విషయంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. తన పేరు, ఫోటోలు, వ్యక్తిత్వాన్ని అనుమతి లేకుండా వాడుతూ అవమానకరమైన పోస్టులు, వీడియోలు రూపొందిస్తున్నారని గొయెంకా ఇటీవల కోర్టును ఆశ్రయించారు. ముఖ్యంగా తన ముఖాన్ని ఇతరుల శరీరాలకు జతచేసి, హింసాత్మక లేదా అనుచిత దృశ్యాల్లో చూపిస్తున్నారని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు.

ఈ కేసుకు సంబంధించి ఢిల్లీ హైకోర్టు గొయెంకాకు వ్యక్తిత్వ హక్కుల పరిరక్షణ కల్పించింది. ఐపీఎల్‌ 2026 సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న మార్ఫింగ్, ఏఐ ఆధారిత కంటెంట్‌పై తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించింది.

గొయెంకా తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది సందీప్ సేథి వాదనలు వినిపించారు. "ఇది సరదా కాదు, వ్యంగ్యం కాదు. వాస్తవాలను వక్రీకరించే ప్రయత్నం" అని కోర్టుకు తెలిపారు. ఇటువంటి కంటెంట్ వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠతో పాటు ఆయన వ్యాపార సంస్థలపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని వివరించారు.

కోర్టు కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ప్రజా ప్రముఖులు విమర్శలను, వ్యంగ్యాన్ని భరించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంటూనే.. డిజిటల్ మార్ఫింగ్, డీప్‌ఫేక్‌ల ద్వారా తప్పుడు కథనాలు సృష్టించడం మాత్రం అనుమతించలేమని స్పష్టం చేసింది.

ప్రత్యేకంగా గొయెంకాపై ఐపీఎల్ నేపథ్యంలో వైరల్ అవుతున్న కంటెంట్ హద్దులు దాటిందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. వ్యంగ్యానికి, అవమానానికి మధ్య స్పష్టమైన రేఖ ఉందని తెలిపింది.

ఈ ఉత్తర్వులతో గోయెంకా పేరు, ఫోటోలు, వ్యక్తిత్వాన్ని వక్రీకరించి ప్రచారం చేసే కంటెంట్‌ను తొలగించేందుకు మార్గం సుగమమైంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఉల్లంఘనలపై మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ ప్రజలకు అమ్మగా మారాలనుకుంటున్నా.. కవిత పార్టీ ప్రకటన (ఫొటోలు)

photo 2

30 నిమిషాల డీల్‌.. ట్రెండింగ్‌లో పరిణితీ-రాఘవ్‌ చద్దా జోడి (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ వేడుకలో గ్లామర్‌ క్వీన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : బంగారు కాంతుల్లో అందాల కాంత! (ఫొటోలు)
photo 5

భార్యతో కలిసి ప్రియదర్శి హిమాలయ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
No Petrol.. No Diesel Boards In Vijayawada Petrol Pumps 1
Video_icon

నో పెట్రోల్.. నో డీజిల్ మూతపడుతున్న పెట్రోల్ పంపులు..
YSRCP Leader Ravindranath Reddy Serious Comments on CM Chandrababu 2
Video_icon

నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఊరుకోను చంద్రబాబు.. రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి సీరియస్
Teachers Strike in Vijayawada Under FAPTO 3
Video_icon

ఫ్యాప్టో ఆధ్వర్యంలో నిరాహార దీక్ష ప్రభుత్వంపై టీచర్ల ఆగ్రహం
Trump Arrogonal Comments On India 4
Video_icon

ఈ అవమానాలు చాలు గూగుల్ లేకుండా బతకలేమా!
RTC JAC Chairman Nazeer Comments on RTC Workers Victory 5
Video_icon

ఆర్టీసీ కార్మికుల విజయం శంకరన్నకు అంకితం
Advertisement
 