బంగ్లాదేశ్‌తో నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి (97 బంతుల్లో 103 నాటౌట్‌; 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) అద్బుతమైన సెంచరీ చేసి టీమిండియాను విజయతీరాలకు చేర్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో ​కోహ్లి సెంచరీ చేసినప్పటికీ విమర్శలను ఎదుర్కోవడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. కోహ్లి సెంచరీ మార్కును చేరుకునే క్రమంలో స్ట్రయిక్‌ రొటేట్‌ చేయకుండా స్వార్ధంగా ఆడాడని, కోహ్లి సెంచరీకి అంపైర్‌ రిచర్డ్‌ కెటిల్‌బొరో కూడా సహకరించాడని (వైడ్‌ ఇ‍వ్వకుండా) కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు.

అయితే ఈ విషయంలో కోహ్లికి టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్‌ క్రిష్ణమాచారి శ్రీకాంత్‌ బాసటగా నిలిచాడు. కోహ్లి చేసిన దాంట్లో తప్పేముందని కోహ్లిని ట్రోల్‌ చేస్తున్న వారిని ప్రశ్నించాడు. క్రికెట్‌ పరిజ్ఞానం లేని వాళ్లే ఈ విషయంలో కోహ్లిని నిందిస్తారని అన్నాడు. మామూలుగా సెంచరీ చేయడమంటేనే విశేషం. అలాంటిది వరల్డ్‌కప్‌ లాంటి మెగా టోర్నీలో, అందులోనూ ఛేదనలో మూడంకెల స్కోర్‌ను చేరుకోవడమంటే మామూలు విషయం కాదు.

What is wrong in what virat did? I question ppl who don't understand cricket,note it is a huge deal to score A century in a world cup,@imVkohli deserves this & much more! kudos to a team man like @klrahul who deserved it against Aus in Chennai ! Enjoy when u still can #INDvsBAN

— Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) October 19, 2023