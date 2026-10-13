 ‘క్రికెటర్లు బాగా సంపాదిస్తారు.. కానీ వాళ్లంతా పిసినిగొట్టోళ్లు’ | Cricketers itna kamate hain lekin bahut kanjoos: Rohit Sharma Funny Reply | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘క్రికెటర్లు బాగా సంపాదిస్తారు.. కానీ వాళ్లంతా పిసినిగొట్టోళ్లు’​: రోహిత్‌ శర్మ

Oct 13 2026 6:06 PM | Updated on Oct 13 2026 6:14 PM

Cricketers itna kamate hain lekin bahut kanjoos: Rohit Sharma Funny Reply

భార్య రితికా సజ్దేతో రోహిత్‌ శర్మ (PC: Instagram)

టీమిండియా దిగ్గజ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ మైదానం వెలుపల ఎంత సరదాగా ఉంటాడో క్రికెట్‌ ప్రేమికులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పరిస్థితులకు తగ్గట్లు పంచులు, జోకులు వేస్తూ చుట్టూ ఉన్న వారిని నవ్వించడం.. ఛలోక్తులు విసరడం హిట్‌మ్యాన్‌కు అలవాటు.

తాజాగా ఓ ‘షో’లో రోహిత్‌ శర్మ తనదైన శైలిలో నవ్వులు పూయించాడు. ‘ఫ్యామిలీ ఫుల్‌ హౌజ్‌ విత్‌ రోహిత్‌ శర్మ’ షోలో భాగంగా పెళ్లి నాటి బహుమతుల గురించి హిట్‌మ్యాన్‌కు ప్రశ్న ఎదురైంది. ‘

మా మామగారు.. గొప్ప బహుమతి ఇచ్చారు
‘మీ వివాహంలో మీకు లభించిన అత్యంత అందమైన, గుర్తుండిపోయే బహుమతి ఏది?’’ అని రోహిత్‌ను అడగగా.. ‘‘మా మామగారు.. నా చేతిలో నా భార్య చేయి పెట్టారు. అదే గుర్తుండిపోయే గిఫ్ట్‌’’ అని హిట్‌మ్యాన్‌ క్లాసిక్‌ పంచ్‌లైన్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు.

 క్రికెటర్లు బాగా సంపాదిస్తారు.. నా ఫ్రెండ్స్‌ మాత్రం పిసినారోళ్లు
ఇక ప్రేక్షకుల నుంచి మరో వ్యక్తి పెళ్లి బహుమతుల గురించి మరోసారి ప్రశ్న అడుగగా.. ‘‘నా స్నేహితులంతా వట్టి కంజూస్‌గాళ్లు. ఉట్టి చేతులతో ఊపుకుంటూ పెళ్లికి వచ్చారు. క్రికెటర్లు బాగా సంపాదిస్తారు.. కానీ నా ఫ్రెండ్స్‌ మాత్రం పిసినారోళ్లు’’ అంటూ రోహిత్‌ శర్మ నవ్వులు పూయించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

రెండు ఐసీసీ టైటిళ్లు అందించిన సారథి
కాగా కెప్టెన్‌గా టీమిండియాకు టీ20 ప్రపంచకప్‌-2024, ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025 టైటిళ్లు అందించిన రోహిత్‌ శర్మ.. అంతర్జాతీయ టీ20, టెస్టులకు వీడ్కోలు పలికాడు. ప్రస్తుతం వన్డేల్లో కొనసాగుతున్న హిట్‌మ్యాన్‌.. ప్రపంచకప్‌-2027 తర్వాత రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల వెస్టిండీస్‌తో రెండో వన్డేలో రోహిత్‌ శర్మ (75 బంతుల్లో 101) శతక్కొట్టాడు.

రితికాతో వివాహం
ఇక వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికొస్తే.. స్పోర్ట్స్‌ మేనేజర్‌ రితికా సజ్దేతో ప్రేమలో పడ్డ రోహిత్‌ శర్మ 2015లో ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ జంటకు కుమార్తె సమైరా శర్మ, కుమారుడు అహాన్‌ శర్మ సంతానం. వీలు దొరికినపుడల్లా కుటుంబంతో కలిసి రోహిత్‌ విహార యాత్రలు చేస్తూ ఉంటాడు. 

ఇదిలా ఉంటే.. రోహిత్‌ శర్మ నికర ఆస్తుల విలువ రూ. 250- 300 ​కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఇక రోహిత్‌ సహచర ఆటగాడు, రన్‌మెషీన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి నెట్‌వర్త్‌ రూ. వెయ్యి కోట్లకు పైమాటే అని భోగట్టా! 

చదవండి: జట్టును వీడిపోండి.. లేదంటే రిటైర్‌ అవ్వండి: యువీ, గంభీర్‌ కెరీర్లు అలా ఖతం
ఇదీ చదవండి: అప్పుడు ఐదెకరాల భూమి.. ఇప్పుడు 3 అపార్టుమెంట్లు కొన్న విరుష్క

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

మెడలో వజ్రపు హారాలతో బిగ్‌బాస్ దివి.. (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక (ఫోటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 