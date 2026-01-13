 గుజరాత్‌ బ్యాటర్లు విధ్వంసం.. ముంబై మందు భారీ టార్గెట్‌ | Bharti Fulmali smashes 36 from 15 to take Gujarat to 192 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

WPL 2026: గుజరాత్‌ బ్యాటర్లు విధ్వంసం.. ముంబై మందు భారీ టార్గెట్‌

Jan 13 2026 9:25 PM | Updated on Jan 13 2026 9:25 PM

Bharti Fulmali smashes 36 from 15 to take Gujarat to 192

మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌-2026 సీజ‌న్‌లో గుజ‌రాత్ జెయింట్స్ బ్యాట‌ర్లు త‌మ సూప‌ర్ ఫామ్‌ను కొన‌సాగిస్తున్నారు. ఈ టోర్నీలో భాగంగా న‌వీ ముంబై వేదిక‌గా ముంబై ఇండియ‌న్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో గుజ‌రాత్ బ్యాట‌ర్లు విధ్వంసం సృష్టించారు.

టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 192 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. గత రెండు మ్యాచ్‌లలో మెరుపులు మెరిపించిన సోఫీ డివైన్.. ముంబైపై మాత్రం నామమాత్రపు స్కోర్‌కే పరిమితమైంది. కేవలం 8 పరుగులు మాత్రమే చేసి డివైన్ ఔటైంది.

అయితే జార్జియా వేర్‌హామ్(33 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌తో 43), భారతి ఫుల్మాలి(15 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లతో 36) మెరుపులు మెరిపించారు. వీరిద్దరితో పాటు మూనీ(33), కనిక అహుజా(35) రాణించారు. ముంబై బౌలర్లలో ఇస్మాయిల్‌, హీలీ మాథ్యూస్‌, అమీలియా కేర్‌, కారీ తలా వికెట్‌ సాధించారు.
చదవండి: T20 World Cup: ఆస్ట్రేలియాకు మ‌రో భారీ షాక్‌..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చంద్రబాబుకు మాత్రమే తెలిసిన స్కిల్‌ ఇది (ఫొటో స్టోరీ)
photo 2

'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

'అనగనగా ఒక రాజు' మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

అందంగా కవ్విస్తూనే యాక్షన్‌ మోడల్‌లో రాజాసాబ్‌ బ్యూటీ (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీనియర్‌ నటులు విజయకుమార్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Chalasani Srinivas Sensational Comments 1
Video_icon

విభజన హామీలు ముగిశాయనే వాళ్లు ఆంధ్రా ద్రోహులు: చలసాని
YSRCP Students Wing Ravi Chandra Strong Warning to Nara Lokesh on Job Notifications 2
Video_icon

Ravi Chandra : లోకేష్ రెడీగా ఉండు.. నీ కాలర్ పట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు
Aishwarya Rai as Lead Actress in Chiranjeevis Next Movie 3
Video_icon

చిరంజీవి సినిమాలో హీరోయిన్ గా ఐశ్వర్య రాయ్..?
BRS Talasani Srinivas Yadav Face To Face Demand CM Revnath Reddy Comments 4
Video_icon

Talasani : మా ఆత్మగౌరవంపై దెబ్బ కొడితే చూస్తూ ఊరుకోం
Pulivendula Satish Reddy Warning to Chandrababu over Skill Development Scam 5
Video_icon

Satish Reddy: కేసులో మాఫీ చేసుకుని సంబరపడకు YSRCP నిన్ను వదిలిపెట్టదు
Advertisement
 