టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సూపర్ 8 గ్రూప్-2లో భాగంగా శుక్రవారం కొలంబో వేదికగా ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్పై ఇంగ్లండ్ గెలించింది.
కొలంబో వేదికగా జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ సూపర్ 8 మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్పై ఇంగ్లండ్ విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో ఇంగ్లాండ్ సెమీఫైనల్ అవకాశాలను నిలుపుకోగా.. పాకిస్థాన్ సైతం సెమిస్ అవకాశాల్ని సజీవంగా నిలుపుకుంది.
తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 159/7 స్కోరు చేసింది. ఓపెనర్లు ఫిన్ అలెన్ (29), టిమ్ సీఫర్ట్ (35) వేగంగా ఆరంభం ఇచ్చారు. కానీ మధ్యలో ఇంగ్లండ్ బౌలర్లు అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచారు. దీంతో కివీస్ కీలక బ్యాట్స్మెన్లు కీలక వికెట్లు కోల్పోయారు. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లు బ్రేక్త్రూ లతో న్యూజిలాండ్ రన్ఫ్లోను అడ్డుకున్నారు. చివరి దశలో ఇంగ్లాండ్ బ్యాట్స్మెన్ కొంత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ విజయాన్ని సాధించారు.
ఈ మ్యాచ్ ఫలితంతో గ్రూప్లో పరిస్థితులు ఆసక్తికరంగా మారాయి. పాకిస్తాన్ జట్టు సెమీఫైనల్ రేసులో కొనసాగాలంటే ఇంగ్లాండ్ విజయం అవసరమైంది.అది ఇప్పుడు నిజమైంది. ఈ పోరులో ఇంగ్లండ్ బౌలర్లు చూపిన తెగువ, బ్యాట్స్మెన్ చివరి వరకు నిలిచిన ధైర్యం జట్టుకు విజయాన్ని సునాయాసం చేశాయి.