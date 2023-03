Ind Vs Aus 3rd Test Indore Updates Day 1:

►రోహిత్‌ శర్మకు జోడీగా శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగాడు. 3 ఓవర్లలో స్కోరు 14-0.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న టీమిండియా

ఇండోర్‌ వేదికగా భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా మధ్య మూడో టెస్టు ప్రారంభమైంది. టాస్‌ గెలిచిన టీమిండియా బ్యాటింగ్‌ ఏంచుకుంది. ముందుగా ఊహించినట్లుగా కేఎల్‌ రాహుల్‌ స్థానంలో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ తుది జట్టులోకి రాగా.. వర్క్‌లోడ్‌ కారణంగా షమీకి విశ్రాంతినిచ్చి అతని స్థానంలో ఉమేశ్‌ యాదవ్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ రెండు మార్పులు మినహా తొలి రెండు టెస్టులు ఆడిన జట్టే బరిలోకి దిగుతుంది. మరోవైపు ఆస్ట్రేలియా కూడా రెండు మార్పులు చేసింది. వ్యక్తిగత కారణాలతో మూడో టెస్టుకు దూరమైన పాట్‌ కమిన్స్‌ స్థానంలో మిచెల్‌ స్టార్క్‌ రాగా.. డేవిడ్‌ వార్నర్‌ స్థానంలో కామెరున్‌ గ్రీన్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు.

తుది జట్లు

భారత్‌: రోహిత్‌ (కెప్టెన్), గిల్‌, పుజారా, కోహ్లి, శ్రేయస్‌ అయ్యర్, జడేజా, శ్రీకర్‌ భరత్, అశ్విన్, అక్షర్, ఉమేశ్‌ యాదవ్‌, సిరాజ్‌

ఆస్ట్రేలియా: స్మిత్‌ (కెప్టెన్), హెడ్, ఉస్మాన్‌ ఖాజా, లబుషేన్, హ్యాండ్స్‌కాంబ్, గ్రీన్, క్యారీ, స్టార్క్, మర్ఫీ , లయన్, కున్‌మన్‌

పిచ్‌–వాతావరణం

ఇండోర్‌ పిచ్‌ ఆరంభంలో పేస్‌కు అనుకూలిస్తుంది. మూడో రోజు స్పిన్‌కు టర్న్‌ అవుతుంది. 2016లో న్యూజిలాండ్, 2019లో బంగ్లాదేశ్‌లతో జరిగిన మ్యాచ్‌ల్లో ఇదే జరిగింది. వేసవి వేడి మొదలవడంతో వాన ముప్పేమీ లేదు.

🚨 Toss Update from Indore 🚨#TeamIndia have elected to bat against Australia in the 3⃣rd #INDvAUS Test.

Follow the match ▶️ https://t.co/xymbrIdggs@mastercardindia pic.twitter.com/qy7tRSIHS0

