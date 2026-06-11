 భారత జట్టు ప్రకటన.. 16 ఏళ్ల యువ సంచలనానికి ఛాన్స్‌ | BCCI Confirms India U19 Squads For Sri Lanka Series 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs SL: భారత జట్టు ప్రకటన.. 16 ఏళ్ల యువ సంచలనానికి ఛాన్స్‌

Jun 11 2026 11:59 AM | Updated on Jun 11 2026 12:33 PM

BCCI Confirms India U19 Squads For Sri Lanka Series 2026

స్వ‌దేశంలో శ్రీలంక అండ‌ర్‌-19తో జరగబోయే ప‌రిమిత‌ ఓవర్ల సిరీస్‌ల‌ కోసం భారత అండర్-19 మహిళల జట్లను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. గ‌తేడాది కౌలాలంపూర్‌లో జ‌రిగిన అండ‌ర్‌-19 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను గెలిచిన జ‌ట్టులో స‌భ్యురాలి ఉన్న భ‌విక అహిరేను కెప్టెన్‌గా సెల‌క్ట‌ర్లు ఎంపిక చేశారు. వన్డే, టీ20 సిరీస్ రెండింటిలోనూ భార‌త జ‌ట్టును ఆమె ముందుండి న‌డిపించ‌నుంది. 

అదేవిధంగా భ‌వికకు డిప్యూటీగా మహక్ నర్వాసే వ్య‌హ‌రించ‌నుంది. ఇక శ్రీలంక‌తో వ‌న్డేల‌కు ఎంపిక చేసిన జ‌ట్టులో యువ సంచ‌ల‌నం దీయా యాద‌వ్‌కు చోటు ద‌క్కింది. కానీ ఆమెను టీ20ల‌కు మాత్రం ప‌రిగ‌ణ‌లోకి తీసుకోలేదు. ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్‌-2026లో 16 ఏళ్ల దీయాను ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ కొనుగోలు చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. 

కానీ ఆమెకు అరంగేట్రం చేసే అవ‌కాశం మాత్రం రాలేదు. ఇప్పుడు భార‌త జెర్సీలో స‌త్తాచాటేందుకు  దియా సిద్ద‌మైంది. కాగా ఈ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా శ్రీలంక అండ‌ర్‌-19 టీమ్ ఆతిథ్య జ‌ట్టుతో మూడు టీ20లు, మూడు వ‌న్డేల సిరీస్ ఆడ‌నుంది. చెన్నై, పుదుచ్చేరి వేదికలుగా మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి.

టీ20, వ‌న్డే సిరీస్ షెడ్యూల్

టీ20 సిరీస్ (చెన్నై): జూన్ 22, జూన్ 24, జూన్ 27 (మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు ప్రారంభం)

వన్డే సిరీస్ (పుదుచ్చేరి): జూన్ 30, జూలై 3 (ఉదయం 9:00 గంటలకు), జూలై 6 (మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు)

భారత అండర్‌-19 టీ20 జట్టు:
భవిక అహిరే (కెప్టెన్/వికెట్ కీపర్), ఇరా జాదవ్, తనిష్క శర్మ, ఈశ్వరి అవసరే, అవ్ని చౌదరి, మహతో నిధి, పూర్వ సివాచ్, కుమారి పాలక్, మహక్ నర్వాసే (వైస్ కెప్టెన్), కాశ్వి కందికుప్ప, మణియార్ మైత్రి, గౌరీ గోయల్, జాన్వి వికార్, అనాది తగ్డే, కె. దీక్ష (వికెట్ కీపర్).

భారత అండర్‌-19 వన్డే జట్టు:
భవిక అహిరే (కెప్టెన్/వికెట్ కీపర్), ఇరా జాదవ్, దీయా యాదవ్, ఈశ్వరి అవసరే, వి.ప్రతీక్ష, మహతో నిధి, పూర్వ సివాచ్, కుమారి పాలక్, మహక్ నర్వాసే (వైస్ కెప్టెన్), కాశ్వి కందికుప్ప, విధి పర్మార్, గౌరీ గోయల్, జాన్వి వికార్, అనాది తగ్డే, కె. దీక్ష (వికెట్ కీపర్).

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడలో కుండపోత వర్షం.. చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు (ఫోటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హెబ్బా పటేల్‌ బ్యూటిఫుల్ ఫోటోలు
photo 3

ఏపీ : గోదావరి తీరాన రెండో ఉజ్జయినిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

సాకర్ సమరానికి వేళాయే.. నేటి నుంచే ఫుట్‌బాల్ పండగ (ఫోటోలు)
photo 5

కలర్‌ఫుల్ డ్రెస్‌లో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత.. ఫోటోలు

Video

View all
Nandus World Victims Claim Madhukar Role In Rama Nandan Controversy 1
Video_icon

నందు కేసులో కొత్త ట్విస్ట్.. రాజీనామాపై అనేక అనుమానాలు..!
YS Jagan Expose Mega DSC Scam And Paper Leak 2
Video_icon

పేపర్ లీక్ ఎలా చేశారంటే...? DSC స్కామ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యిందంటే...
YS Jagan Comments On Chandrababu Character 3
Video_icon

మోసానికి, దగాకి.. ప్యాంట్, చొక్కా తొడిగితే అదే చంద్రబాబు..
YS Jagan Press Meet 4
Video_icon

ఒక్క తప్పు జరగకుండా గర్వాంగా చెప్తున్నా ...
Lingamaneni Ramesh Affidavit Triggers New Questions In AP Politics 5
Video_icon

ఆస్తి నాది.. కాపురం చంద్రబాబుది.. లింగమనేని అఫిడవిట్ లో సంచలనం నిజాలు
Advertisement
 