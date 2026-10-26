 రెండేళ్లలో వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే: బొత్స | YSRCP Leader Botsa On Local Body Election Campaign | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రెండేళ్లలో వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే: బొత్స

Oct 26 2026 8:19 PM | Updated on Oct 26 2026 8:25 PM

YSRCP Leader Botsa On Local Body Election Campaign

విజయనగరం: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాయమాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని, రెండేళ్లలో వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుందని మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ స్పష్టం చేశారు. 

విజయనగరం మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ 31, 32,33,42 వార్డుల ఎన్నికల బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న బొత్స మాట్లాడుతూ.. విజయనగరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ను సర్వాంగ సుందరంగా అభివృద్ధి చేసింది వైఎస్సార్‌సీపీనేనన్నారు. వైఎస్సార్‌సీపీనే గెలిస్తేనే మరలా విజయనగరంలో అభివృద్ధి కనిపిస్తుందన్నారు. చంద్రబాబు మోసపూరిత హామీలు ఇచ్చి, ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేదని విమర్శించారు. 

ఇదీ చదవండి: టీడీపీ గూండాలు దారుణానికి పాల్పడ్డారు: పిన్నెల్లి

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్‌ డే మూడ్‌లో కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
photo 2

బేబీ బంప్‌తో సమంత.. లేటేస్ట్‌ లుక్ చూశారా? (ఫోటోలు)
photo 3

ఎల్లో డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

రెడ్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతోన్న ది రాజాసాబ్ బ్యూటీ మాళవిక.. (ఫోటోలు)
photo 5

'జైలర్' కోడలు ఇంత అందంగా ఉందేంటి? (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Intro Intelligence report to Amit Shah regarding TDP's atrocities 1
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై అమిత్ షా కు ... ఢిల్లీలో శకుని తాతకు తలంటు
YSRCP Hafeez Khan MASS WARNING to TDP Leaders Attac 2
Video_icon

తనపై టీడీపీ నేతల దాడి.. ఇచ్చిపడేసిన హఫీజ్ ఖాన్
TDP Leader Arrest In Krishna District 3
Video_icon

బాబుకు షాక్..! TDP MPTC అభ్యర్థి భర్త అరెస్ట్
TDP Leaders Quit From TDP Due To MLA Madhavi Reddy Anarchy 4
Video_icon

క్యాష్ కొట్టు టికెట్ పట్టు.. మాధవిరెడ్డి అరాచకానికి టీడీపీకి గుడ్ బై చెపుతున్న నేతలు
Vidadala Rajini Demands Case File Against Palnadu SI Priyanka 5
Video_icon

SI ప్రియాంకపై కేసు నమోదు చేయాలి
Advertisement
 