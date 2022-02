సాక్షి, హైదారాబాద్: టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డిని హైదరాబాద్‌ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నేడు(ఫిబ్రవరి17) ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా టీపీసీసీ నిరసన కార్యక్రమాలకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన పోలీసులు రేవంత్‌ను జూబ్లీహిల్స్‌లోని ఇంటి వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల వైఖరి పట్ల కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తొలుత రేవంత్‌ రెడ్డిని లంగర్ హౌస్‌ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లిన పోలీసులు తరువాత గోల్కోండ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తరలించారు.

పోలీసులు తనను అరెస్ట్‌ చేసి తీసుకెళ్తున్న వీడియోను వీడియోని రేవంత్ తన ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ ట్వీట్‌లో సీఎం కేసీఆర్ వైఖరిని రేవంత్‌ ఎండగట్టారు. 'కేసీఆర్ తన నీడకు కూడా భయపడుతున్నాడు. కేసీఆర్ తన పుట్టినరోజు జరుపుకునేందుకు వీలుగా వరుసగా రెండో రోజు కూడా నన్ను అరెస్ట్ చేశారు. ఓవైపు నిరుద్యోగ యువత ప్రాణాలు తీసుకుంటుంటే.. పుట్టినరోజులు జరుపుకోవడానికి ఇదేనా సమయం..' అంటూ కేసీఆర్‌పై నిప్పులు చెరిగారు.

చదవండి: ‘తెలంగాణకు ఏం చేశారో చెప్పే దమ్ముందా.. సవాల్ చేస్తున్నా’

KCR is afraid of even his own shadow…

Second day in the row Police arrested so that CM can celebrate his birthday.

Unemployed youth are giving up lives…Is this time to celebrate…?!#TelanganaUnemployementDay #ByeByeKCR pic.twitter.com/WLx0oKqSBd

— Revanth Reddy (@revanth_anumula) February 17, 2022