సీఎం భగవంత్‌ మాన్‌ వీడియో వైరల్‌.. ప్రతిపక్షాల విమర్శలు

లోక్‌సభ ఎన్నికల వేళ పంజాబ్‌ సీఎం భగవంత్‌ మాన్‌ చేస్తున్న పనులకు ప్రతిపక్షాల నుంచి తీవ్ర విమర్శల పాలవుతున్నారు. ఒకవైపు పంజాబ్‌లోని సంగ్రూర్ లోక్‌సభ నియోజవర్గంలో కల్తీ మద్యం బారినపడిన మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. మరోవైపు.. గతంలో ఇదే నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి, ప్రస్తుతం పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్‌ మాన్‌.. బాలీవుడ్‌ సింగర్‌ సుఖ్విందర్‌ సింగ్‌, పాటల రచయిత బబ్బు మాన్‌తో కారులో ప్రయాణిస్తూ పాటలు పాడుతూ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనిపై ప్రతిపక్ష బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నాయి.

While Rome was burning Nero was playing flute !

Following in the foot steps of Nero, Bhagwant Mann ji is singing tappas while people in own constituency Sangrur are dying of illicit liquor.

ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ!

ਨੀਰੋ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵੰਤ… pic.twitter.com/uAVvzz9Ybf

— Sunil Jakhar(Modi Ka Parivar) (@sunilkjakhar) March 21, 2024