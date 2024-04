తిరువనంతపురం: భారతదేశ ప్రభుత్వ టీవీ ఛానెల్‌ దూరదర్శన్‌పై కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ది కేరళ స్టోరీ చిత్రాన్ని ప్రసారం చేయాలని డీడీ నేషనల్‌ నిర్ణయించడమే అందుకు కారణం.

పలు వివాదాలకు కేరాఫ్‌గా నిలిచిన ది కేరళ స్టోరీ చిత్రాన్ని దూరదర్శన్‌ ఛానెల్‌లో ప్రసారం చేయడం సరికాదని కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్‌ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పైగా లోక్‌సభ ఎన్నికల వేళ ఈ చర్య మతపరమైన ఉద్రిక్తతలకు కారణం కావొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారయన. బీజేపీ, ఆరెస్సెస్‌లకు ప్రచార యంత్రంగా మారొద్దంటూ డీడీ నేషనల్‌కు హితవు పలికారాయన. ఈ మేరకు తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఓ సందేశం ఉంచారాయన.

The decision by @DDNational to broadcast the film 'Kerala Story', which incites polarisation, is highly condemnable. The national news broadcaster should not become a propaganda machine of the BJP-RSS combine and withdraw from screening a film that only seeks to exacerbate…

— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) April 4, 2024