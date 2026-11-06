 మేము కూటమిలో ఉన్నామా లేదా | JanaSena Leader Manchi Sivakumar Fire On TDP | Sakshi
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మేము కూటమిలో ఉన్నామా లేదా

Nov 6 2026 9:25 AM | Updated on Nov 6 2026 9:27 AM

JanaSena Leader Manchi Sivakumar Fire On TDP

మాట్లాడుతున్న జనేసన నాయకుడు మంచి శివకుమార్‌

ప్రొద్దుటూరు రూరల్‌(వైఎస్‌ఆర్‌ జిల్లా ): కూటమిలో జనసేన భాగస్వామిగా ఉందా లేదా? పవన్‌కళ్యాణ్‌ను టీడీపీ నాయకులు తమ నేతగా భావిస్తున్నారా? అని జనసేన నాయకుడు మంచి శివకుమార్‌ ప్రశించారు. తాళ్లమాపురం ఎంపీటీసీ స్థానాన్ని జనసేనకు కేటాయించి, బీరం మౌనికను అధికారిక అభ్యర్థిగా నిలబెడితే.. టీడీపీ నాయకులు మాత్రం స్వతంత్ర అభ్యర్థి సిగినేని సుబ్బమ్మకు పసుపు కండువాలు వేసి మరీ ప్రచారం చేయడం దారుణమన్నారు. గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థి విజయానికి జనసేన సైనికులు కష్టపడి 230 ఓట్ల మెజారిటీ తెచ్చారని గుర్తుచేశారు. 

ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కళ్యాణ్‌ గ్రామానికి రూ.3.50 కోట్లు కేటాయించారని, దానికి కృతజ్ఞతగా ఈ సీటు గెలవాలని తాము భావిస్తే.. టీడీపీ నాయకులు మూలవారిపల్లెలో కొత్త వ్యక్తులతో రిగ్గింగ్‌కు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. జనసేన బూత్‌ ఏజెంట్‌ను పోలీసులు బయటకు పంపారని, మహిళా ఓటర్లను అధికారులు బెదిరించారని మండిపడ్డారు. దీనిపై పోలీసు అధికారులకు, జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మూలవారిపల్లె బూత్‌లో రీపోలింగ్‌ జరపాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ, ఈ అక్రమాలను పవన్‌ కళ్యాణ్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్తామని శివకుమార్‌ స్పష్టం చేశారు. 

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