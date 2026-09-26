చెన్నై: తమిళనాడు, కన్యాకుమారి జిల్లా నాగర్కోయిల్ సమీపంలోని తమ్మత్తుకోణం ప్రాంతంలో యూట్యూబర్ మధుమిత, ఆమె భర్త వినోద్కుమార్ ఇంట్లో భారీ చోరీ జరిగింది. దుండగులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి బంగారు, వజ్రాభరణాలతో పాటు పెద్ద ఎత్తున నగదును అపహరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన గురువారం సాయంత్రం నుంచి రాత్రి మధ్య చోటుచేసుకుంది.
మధుమిత, వినోద్కుమార్ తమ కూతురితో కలిసి గురువారం సాయంత్రం దుస్తులు కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లారు. రాత్రి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పడకగదిలోని బీరువా పగులగొట్టి ఉండటాన్ని గుర్తించారు. అందులో ఉంచిన బంగారు, వజ్రాభరణాలు కనిపించకపోవడంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఇంటి వెనుక తలుపు తాళాన్ని కటింగ్ యంత్రంతో కోసి దుండగుడు లోపలికి ప్రవేశించినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. అనంతరం పడకగదిలోని బీరువా తాళాన్ని పగులగొట్టి అందులో ఉన్న నగలు, నగదును తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు.
మధుమిత సామాజిక మాధ్యమాల్లో నగదు, బంగారు ఆభరణాలను చూపిస్తూ గతంలో పలు వీడియోలు చేసినట్లు స్థానిక కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఆ వీడియోలు కూడా చోరీకి సంబంధించిన దర్యాప్తులో పరిశీలనకు వస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే చోరీకి వీడియోలే కారణమని నిర్ధారించే ఆధారాలు ఇంకా వెల్లడికాలేదు.
సమాచారం అందుకున్న రాజాక్కమంగళం పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పరిసరాల్లోని నిఘా కెమెరాల దృశ్యాలను సేకరించి పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితుల కోసం 3 ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చేపట్టారు. దొంగిలించిన ఆభరణాలు, నగదును స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు నిందితులను గుర్తించడం దర్యాప్తులో తదుపరి కీలక అంశంగా ఉంది.
மாச மாசம் நகைய வாங்குவேன்.. வீட்ல எவ்ளோ பணம் இருக்கு தெரியுமா? கழுத்து நிறைய நகைகள் அணிந்து, கட்டுக்கட்டாக பணத்தை அள்ளிப் போட்டு தொழிலதிபர் மனைவி லைவ் அப்டேட் கொடுத்தபடி வெளியிட்ட ரீல்ஸ் வீடியோவால், வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளையடித்து சென்ற கொள்ளையர்கள்.! மனைவியின் 'ரீல்ஸ்' வீடியோவால் 'ஃபீல்ஸ்' ஆன கணவர் #Kanyakumari | #ReelsVideo | #Theft | #PolimerNews
— Polimer News (@polimernews) September 25, 2026