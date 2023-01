ఒక మహిళను కొందరూ దుండగులు పక్కాప్లాన్‌తో కిడ్నాప్‌ చేసేందుకు యత్నించారు. ఐతే సదరు మహిళ అనుహ్యంగా ఆ ఘటన నుంచి త్రుటిలో బయటపడగలిగింది. ఈ ఘటన హర్యానాలోని యమునా నగర్‌లో శనివారం చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకెళ్తే...జిమ్‌ సెంటర్‌ నుంచి బయటకొచ్చిన ఒక మహిళ తన కారులో కూర్చొని ఉండగా... ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆగి ఉన్న ఆమె కారు లోకి దూసుకుంటూ వచ్చి కారు తలుపులు మూసేశారు. మొత్తం నలుగురు వ్యక్తులు ఆమెని కిడ్నాప్‌చేసేందుకు యత్నించారు.

ఐతే ఆమె ప్రతిఘటిస్తూ...అరవడంతో భయంతో ఆ వ్యక్తులు కొద్ది వ్యవధిలోనే కారు నుంచి బయటకొచ్చేశారు. ఈ ఘటన మొత్తం సమీపంలోని సీసీఫుటేజ్‌లో రికార్డ్‌ అయ్యింది. సదరు మహిళ ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సీసీఫుటేజ్‌ని పరిశీలించి..ఒక వ్యక్తి అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు. మిగతా నిందితుల కోసం తీవ్రంగా గాలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, ఈ ఘటనకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

#WATCH | Caught On Camera: Miscreants tried to kidnap a woman in Haryana's Yamuna Nagar city yesterday

After doing gym, the woman sat in her car. 4 people came & entered her car & tried to kidnap her. One accused has been caught. Probe underway: DSP Kamaldeep Singh, Yamuna Nagar pic.twitter.com/XvuN22yfWy

— ANI (@ANI) January 1, 2023