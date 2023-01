అమ్మాయిల వీరంగం.. ఫుల్లుగా తాగి మరో యువతిపై దాడి.. వీడియో వైరల్..

భోపాల్‌: మధ్యప్రదేశ్ ఇండోర్‌లో అమ్మాయిలు రెచ్చిపోయారు. ఫుల్లుగా తాగిన నలుగురు యువతులు మరో యువతిని చితకబాదారు. బెల్టుతో కొట్టారు. పబ్బు బయటే ఈ ఘటన జరిగింది. అక్కడున్న వారు చూస్తే ఉండిపోయారే తప్ప.. వాళ్లను ఆపే సాహయం చేయలేదు. నలుగురూ కలిసి దాడి చేయడంతో బాధిత యువతి ఏమీ చేయలేకపోయింది.

గతేడాది నవంబర్‌లో జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు మరోసారి వైరల్‌గా మారింది. బాధిత యువతి తనపై దాడి చేసిన నలుగురు అమ్మాయిలపై పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో వాళ్లను అరెస్టు చేశారు.

4 girls brutally beating 1 girl with belts and kicks passer-by watching and enjoying #Fights #streetfights #fightingvideos #Girlsfight #India #gemsoffights pic.twitter.com/MVLec2CYai

— TheFight1 (@InsanelyIfight3) December 29, 2022