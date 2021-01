ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మొరాదాబాద్‌ ‘పండిత్‌ దీన్‌దయాల్‌ గవర్నమెంట్‌’ హాస్పిటల్‌లోకి ఒక వీధికుక్క ప్రవేశించింది. ‘నీకు ఇక్కడ ఏం పని?’ అని అక్కడ ఏ మానవుడు కుక్కగారిని ప్రశ్నించలేదు. అడ్డుకోలేదు. సదరు కుక్క రెండో ఫ్లోర్‌లోని ఫిమేల్‌ సర్జికల్‌ వార్డ్‌లోకి వచ్చి అక్కడ కనిపించిన ఒక బెడ్‌పైకి ఎక్కి హాయిగా సేద తీరింది.‘ఇదెక్కడి ఘోరమండి బాబూ’ అనే ఆశ్చర్యం వేడిగా హాస్పిటల్‌ సిబ్బందిని తాకింది.వారు మాత్రం అత్యంత కూల్‌గా ‘ఏదోలేండీ... వార్డ్‌లో ఎవరూ అడ్మిట్‌ కాలేదు కదా!’ అని తేలిగ్గా తీసుకున్నారు.

ఎవరో అజ్ఞాత వ్యక్తి కుక్కగారి రాజసాన్ని వీడియో తీశాడు. అది సోషల్‌ మిడియాలో వైరల్‌ అయింది. దీంతో హాస్పిటల్‌ మెడికల్‌ ఆఫీసర్‌ అయిదు ఫ్లోర్లు దిగివచ్చి ‘జరిగిన సంఘటనపై దర్యాప్తుకు ఆదేశించాం. బాధ్యులైన వారిపై గట్టి చర్యలు తీసుకుంటాం’ అని గంభీరంగా ప్రెస్‌తో చెప్పాడు.స్థానికులు మాత్రం చీఫ్‌ డాక్టర్‌గారి స్టేట్‌మెంట్‌ను లైట్‌ గా తీసుకున్నారు. ‘ఇదేదో తొలిసారిగా జరిగినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ ఆస్పత్రి ఉన్నదనేది ఎంత వాస్తవమో కుక్కల రాకపోకలు కూడా అంతే వాస్తవం’ అంటున్నారు.

A scene from the female surgical ward of the district hospital in UP's Moradabad.

Recently a dog was found licking blood from the corpse of an accident victim at the district hospital in neighbouring Sambhal district.

