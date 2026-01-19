 కర్ణాటక డీజీపీ ఆఫీసులో రాసలీలల కలకలం | A ruckus of rhetoric in the Karnataka DGP office | Sakshi
Jan 19 2026 3:13 PM | Updated on Jan 19 2026 3:48 PM

A ruckus of rhetoric in the Karnataka DGP office

బెంగళూరు: కర్ణాటకలో షాకింగ్‌ ఘటన చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్ర డీజీపీ కార్యాలయంలో పోలీసు అధికారి రాసలీలలకు సంబంధించిన వీడియా ఒకటి కలకలం రేపుతోంది. రాష్ట్రానికి చెందిన  ఓ సీనియర్ పోలీసు అధికారి డీజీపీ ఆఫీసు నుంచి ఒక మహిళకు వీడియో కాల్‌ చేసి అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్టు ఆరోపణలు బయటకు వచ్చాయి. దీంతో, ఈ ఘటన కర్ణాటకలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

వివరాల మేరకు.. డీజీపీ ఆఫీసులో సివిల్ రైట్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ డీజీపీగా  డా. రామచంద్రరావు పనిచేస్తున్నారు. ఆయన ఓ మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. కాగా, ఈ  రాసలీలల వ్యవహారం ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి చేరినట్టు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో అతనిపై కఠిన చర్యలు తిీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర పోలీస్ బాస్‌ కార్యాలయంలోనే ఈ వ్యవహారం జరగడంతో అక్కడి పోలీసు శాఖలో క్రమశిక్షణపై సర్వత్రా ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. 
 

