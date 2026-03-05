 దళితుల్లో పుట్టాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారా అన్న నాయకుడి పాలనలో ఉన్నాం! | Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 05-03-2026 | Sakshi
దళితుల్లో పుట్టాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారా అన్న నాయకుడి పాలనలో ఉన్నాం!

Mar 5 2026 4:38 AM | Updated on Mar 5 2026 4:38 AM

Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 05-03-2026

దళితుల్లో పుట్టాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారా అన్న నాయకుడి పాలనలో ఉన్నాం!

