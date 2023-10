రాహుల్‌ గాంధీ.. ఈ కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత పేరు వినగానే గొర్తొచ్చే విషయాల్లో ఆయన పెళ్లి కూడా ఒకటి. ఇప్పటికే చాలాసార్లు తన పెళ్లిపై రాహుల్‌ మాట్లాడారు. తాజాగా మరోసారి పెళ్లి ప్రస్తావన రాగా.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

దేశంలో అయిదు రాష్ట్రాలకు (తెలంగాణ, రాజస్థాన్‌, మధ్యప్రదేశ్‌, మిజోరాం,చత్తీస్‌గఢ్‌) ఎన్నికల తేదీలు వెలువడటంతో జాతీయ పార్టీలైన కాంగ్రెస్‌, బీజేపీతోపాటు ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ ప్రచారంపై దృష్టి సారించాయి. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్‌ వయనాడ్‌ ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ ఇటీవల రాజస్థాన్‌లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా జైపూర్‌ మహారాణి కళాశాల విద్యార్థులతో ముఖాముఖీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. చర్మ సంరక్షణ, ఆహార అలవాట్లు, పెళ్లి గురించి విద్యార్థులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పారు.

సెప్టెంబర్‌ 23న జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోను రాహుల్‌ గాంధీ ఆయన సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్‌ చేశారు. కులగణన, స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో మహిళల పాత్ర, మహిళలకు ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం తదితర అంశాలతో సహా తన ఇష్టాయిష్టాల గురించి అనేక విషయాలను పంచుకున్నారు.

పెళ్లి గురించి ఆలోచించలేదు

మీరు చాలా స్మార్ట్‌గా, అందంగా ఉంటారు.. ఎందుకు ఇప్పటి వరకు పెళ్లి గురించి ఆలోచించలేదు’ అంటూ ఓ మహిళ రాహుల్‌ ను అడిగింది. దీనిపై ఆయన బదులిస్తూ తన పనిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహారాల్లో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉండటం వల్ల పెళ్లి వైపు ఆలోచన వెళ్లలేదని తెలిపారు.

ఎప్పుడూ క్రీమ్‌ వాడలేదు

రాహుల్‌గాంధీకి ఇష్టమైన ఆహారం ఏంటని ప్రశ్నించగా.. కాకరకాయ, బఠాణీలు, పాలకూర మినహాయించి అన్నీ కూరగాయలు తింటానని సమాధానమిచ్చారు. అయితే తన చర్మానికి ఏం వాడుతారని మరొకరు అడగ్గా.. ఇప్పటి వరకు తన ముఖానికి ఏ క్రీమ్‌, సోప్‌ ఉపయోగించలేదని, కేవలం నీటితో ముఖం కడుగుతానని బదులిచ్చారు.

అదే విధంగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ప్రదేశాలను చూడటం నచ్చుతుందని రాహుల్‌ గాంధీ తెలిపారు. తాను ఇప్పటివరకు వెళ్లని ప్రదేశాలే తనకిష్టమైన స్థలాలంటూ పేర్కొన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ..స్వాతంత్ర్య సమరంలో మహిళల పాత్ర పురుషులకంటే తక్కువేమీ కాదని, అలాంటప్పుడు వారికి తక్కువ హక్కులు ఎందుకు ఉండాలని రాహుల్‌ గాంధీ ప్రశ్నించారు.

Next PM Rahul Gandhi met with students at Maharani College in Jaipur and had a discussion with them. pic.twitter.com/cxzoTWUnM1

— Venisha G Kiba (@KibaVenisha) October 10, 2023