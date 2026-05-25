 నేడు పద్మ పురస్కారాల ప్రదానం | President Droupadi Murmu will present 66 Padma awards on may 25 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేడు పద్మ పురస్కారాల ప్రదానం

May 25 2026 12:58 AM | Updated on May 25 2026 12:58 AM

President Droupadi Murmu will present 66 Padma awards on may 25

తొలి విడతలో 66 మందికి అవార్డుల అందజేత

ప్రదానం చేయనున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము

తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పద్మశ్రీకి పలువురు ఎంపిక

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలైన పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం రాష్ట్రపతి భవన్‌లో జరగనుంది. గణతంత్ర మండపంలో సోమవారం జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము 2026 సంవత్సరానికి ఎంపికైన వారికి పురస్కారాలు అందజేస్తారు. ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం, సహకార శాఖ మంత్రి అమిత్‌ షాతో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు హాజరుకానున్నారు.

తొలి విడతలో 66 మందికి..
సామాన్యుల విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా ఇచ్చే ఈ ‘పీపుల్స్‌ పద్మ’ అవార్డులను తొలి విడతలో భాగంగా 66 మందికి అందజేయనున్నారు. ఇందులో 2 పద్మవిభూషణ్, 6 పద్మభూషణ్, 58 పద్మశ్రీ పురస్కారాలు ఉన్నాయి. మిగిలిన అవార్డులను త్వరలో నిర్వహించే రెండో విడత కార్యక్రమంలో ప్రదానం చేస్తారు. 

తెలుగు రాష్ట్రాల విజేతలు వీరే.. : 
తెలంగాణ నుంచి:
చంద్రమౌళి గడ్డమనుగు (సైన్స్‌–ఇంజనీరింగ్‌)
దీపికా రెడ్డి (కళలు)
గూడూరు వెంకట్‌ రావు (వైద్యం)
కృష్ణమూర్తి బాలసుబ్రహ్మణ్యన్‌ (సైన్స్‌–ఇంజనీరింగ్‌)
కుమారస్వామి తంగరాజ్‌ (సైన్స్‌–ఇంజనీరింగ్‌)
పాల్కొండ విజయ్‌ ఆనంద్‌ రెడ్డి (వైద్యం)
మామిడి రామారెడ్డి (మరణానంతరం – ఇతర రంగాలు)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి:
గద్దె బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్‌ (కళలు)
మాగంటి మురళీ మోహన్‌ (కళలు)
వెంపటి కుటుంబ శాస్త్రి (సాహిత్యం–విద్య)
గరిమెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్‌ (మరణానంతరం – కళలు)  

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మృణాల్‌ని ఇంత అందంగా చూసుండరేమో! (ఫొటోలు)
photo 2

'పాటశాల' ఈవెంట్‌లో మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళ స్టార్ హీరోలతో మహేశ్ క్రికెట్ ఆడితే? (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 24-31)
photo 5

'మ్యాడ్‌ ఫర్‌ ఈచ్‌ అదర్‌' షో విజేతలుగా వాసంతి- కల్యాణ్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Bhumana Karunakar Reddy Sensational Comments On Chandrababu 1
Video_icon

నా ఇల్లే ముట్టడిస్తారా.. దమ్మున్నోళ్లు రెండిరా..?! భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఫైర్
Prashanth Neel Gave Clarity On Salaar 2 2
Video_icon

నాదే బాధ్యత.! సలార్ 2పై క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రశాంత్ నీల్
Peace Talks Between Iran And America 3
Video_icon

బిగ్ రిలీఫ్.. ముగిసిన ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం?

Nvidia Earns 5 Point 6 Lakh Crore Profit In Just 3 Months 4
Video_icon

3 నెలల్లోనే రూ. 5.6 లక్షల కోట్ల లాభం..
Janatantram Special Video On Chandrababu Naidu Govt 5
Video_icon

బాబు మాటలు.. APలో అగ్గి రాజేస్తున్న మనువాద రాజకీయం
Advertisement
 