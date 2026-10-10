అందుకే జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ఆందోళనలు: నితిన్‌ నబీన్‌

న్యూఢిల్లీ: ఇండి కూటమి, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) దేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఆరోపించారు. ఎన్నికల్లో ప్రజలు తిరస్కరించిన ఈ వర్గాలు ఆ తీర్పును అంగీకరించలేక దేశంలో అశాంతి సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని విమర్శించారు. విదేశీ శక్తుల ప్రోద్బలంతో ఈ చర్యలకు పాల్పడుతున్నాయని కూడా ఆయన ఆరోపించారు.
“ఈ రోజు దేశంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన, తీవ్రమైన పరిస్థితిని సృష్టించేందుకు ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? ఒకరు ఇండియా కూటమి నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలోని వర్గం కాగా, మరొకటి అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు అనుబంధంగా ఉన్న సీజేపీ” అని నబీన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ రెండు వర్గాలను ఆయన అరాచక శక్తులుగా అభివర్ణించారు.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శనివారం సీజేపీ, ఇతర సంఘాలు నిరసనలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో నబీన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు.
ఎన్నికల్లో ప్రజలు తిరస్కరించిన తర్వాత ఆ తీర్పు నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సింది పోయి, దేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు ప్రణాళికలు రచించారని నబీన్ ఆరోపించారు. భారత్ ఆర్థికంగా, అభివృద్ధి పరంగా ముందుకు సాగుతుండటాన్ని కొన్ని విదేశీ శక్తులు సహించలేకపోతున్నాయని, వాటి ప్రోద్బలంతోనే దేశంలో అస్థిరత సృష్టించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఆయన ప్రస్తావించిన విదేశీ శక్తులు ఏవో నిర్దిష్టంగా వెల్లడించలేదు.
ప్రజల తీర్పును అవమానించడమే
రాజ్యాంగం పేరుతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని సవాలు చేయడం ప్రజల తీర్పును అవమానించడమేనని నబీన్ అన్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉపయోగిస్తున్న భాషను దేశ యువత గమనిస్తోందని, రాజ్యాంగ సంస్థలు, ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారిపై దాడులను వారు అంగీకరించరని వ్యాఖ్యానించారు. దేశంలో ఉద్రిక్తతలు సృష్టించే శక్తుల పట్ల ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని నబీన్ హెచ్చరించారు.
దేశంలోనూ, విదేశాల్లోనూ పనిచేస్తున్న ఇటువంటి శక్తులను ఎదుర్కొంటామని, వారి ప్రయత్నాలను తిప్పికొట్టేందుకు బీజేపీ కార్యకర్తలు ప్రజల మధ్య ఉంటారని చెప్పారు. భారత్ను అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యానికి తమ పార్టీ కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలు, ఎస్ఐఆర్పై రాజకీయ వివాదం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, అధికార పక్షం-ప్రతిపక్షాల మధ్య ఆరోపణలు మరింత తీవ్రం కావడం, ఎన్నికల ప్రక్రియపై వస్తున్న అభ్యంతరాలకు ఎలాంటి స్పందన లభిస్తుందనేది కీలకంగా మారింది.