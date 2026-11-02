2027లోనూ ‘అదే నీట్’.. మార్పులకు బ్రేక్!

న్యూఢిల్లీ: నీట్-యూజీ పరీక్ష విధానంలో సమూల మార్పులు చేయాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలకు దక్షిణాది రాష్ట్రాల అభ్యంతరాలు అడ్డంకిగా మారాయి. దీంతో 2027లోనూ నీట్ పరీక్షను పెన్ అండ్ పేపర్ విధానంలోనే నిర్వహించే అవకాశమున్నట్లు ‘ఎకనామిక్ టైమ్స్’ కథనం వెల్లడించింది. 2026 పేపర్ లీక్ వివాదం నేపథ్యంలో పరీక్షా సంస్కరణలు చేపట్టాలని భావించినప్పటికీ, పూర్తిస్థాయి మార్పులు 2028-29 విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమల్లోకి వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
రెండు దశల్లో సంస్కరణలు
నీలేకని ప్యానెల్ ఆధ్వర్యంలోని ఉన్నతస్థాయి టాస్క్ఫోర్స్ పరీక్షా సంస్కరణలను రెండు దశలుగా విభజించింది. 2027లో తక్షణ మార్పులు, 2028-29 నుంచి దీర్ఘకాలిక సంస్కరణలు అమలు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. 2027లో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ)తో పాటు పాత పెన్ అండ్ పేపర్ విధానాన్ని కూడా కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.
జేఈఈ తరహాలో నిర్వహణ
నీట్ను క్రమంగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షగా మార్చాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. జేఈఈ తరహాలో పలు విడతల్లో పరీక్ష నిర్వహించే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది. భవిష్యత్తులో కంప్యూటర్ అడాప్టివ్ టెస్టింగ్ విధానాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ పరీక్షలపై అవగాహన కల్పించేందుకు రెండు, మూడేళ్లపాటు దశలవారీగా మార్పులు చేయాలని భావిస్తున్నారు.
తమిళనాడు, కేరళ అభ్యంతరాలు
ఈ సంస్కరణలపై ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. గ్రామీణ విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ పరీక్షలు ఇబ్బందిగా మారవచ్చని, పాఠశాల బోర్డు మార్కులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాయి. వివిధ విద్యా బోర్డుల మధ్య సమానత్వం లేకపోవడం కూడా విద్యార్థులకు నష్టం కలిగించవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
54 వేలకుపైగా సూచనలు
పరీక్షా సంస్కరణలపై ఉన్నతస్థాయి టాస్క్ఫోర్స్కు ఇప్పటివరకు 54 వేలకు పైగా సూచనలు, అభిప్రాయాలు అందాయి. తమిళనాడు ప్రభుత్వం 2021లో జస్టిస్ ఏకే రాజన్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికలోని అంశాలను కూడా ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. నీట్ వల్ల తమిళ మాధ్యమం, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, రాష్ట్ర బోర్డుల విద్యార్థులకు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
జనవరి 2027లో నివేదిక
నీలేకని ప్యానెల్ 2027 జనవరి నాటికి తన నివేదికను సమర్పించనుంది. ఈ వారంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ఉన్నతాధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించి, అనంతరం ఇతర రాష్ట్రాలతోనూ చర్చలు జరపనుంది. గ్రామీణ విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ పరీక్షలపై ముందస్తు శిక్షణ, ప్రాక్టీస్ టెస్టులు నిర్వహించాలని కూడా సూచనలు వచ్చాయి.
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